У полоні росіян перебувають 32 представники українських медіа, - Карандєєв

Про це він розповів під час поїздки у Запорізьку область, повідомляє пресслужба МКІП.

У межах поїздки Карандєєв зустрівся з представниками місцевих медіа. Темою зустрічі серед іншого була підтримка регіональних ЗМІ та повернення полонених медійників.

Під час зустрічі також порушили питання полонених журналістів. Зокрема в. о. голови МКІП поінформував, що, за даними Міністерства, у полоні зараз перебувають 32 представники медіа. Він підкреслив, що наразі ведуться переговори щодо їхнього якнайшвидшого повернення.



"Відродження України починається з регіонів. Тому ми маємо вже зараз розпочати ці процеси, зокрема, залучаючи тих, хто транслюватиме це відродження, трактуватиме зміну і докладатиметься до формування критичного мислення у суспільства", - зауважив в. о. міністра культури й інформаційної політики.

Карандєєв зазначив, що Міністерство вже готує бюджетну декларацію на наступний рік, де буде серйозний акцент на фінансовій підтримці регіональних медіа, зокрема друкованих.

Також в. о. міністра прокоментував питання діяльності каналів Телеграм та ТікТок. За його словами, наразі нараховано близько 350 ворожих Телеграм-каналів, при цьому вже кілька десятків із них заблоковані.