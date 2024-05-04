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У полоні росіян перебувають 32 представники українських медіа, - Карандєєв

4 травня, 2024 субота
13:24
Війна з Росією Військова журналістика
Зміст

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що ув російському полоні наразі перебувають 32 представники українських медіа. Зараз ведуться переговори про їхнє якнайшвидше повернення

Про це він розповів під час поїздки у Запорізьку область, повідомляє пресслужба МКІП.

У межах поїздки Карандєєв зустрівся з представниками місцевих медіа. Темою зустрічі серед іншого була підтримка регіональних ЗМІ та повернення полонених медійників.

Під час зустрічі також порушили питання полонених журналістів. Зокрема в. о. голови МКІП поінформував, що, за даними Міністерства, у полоні зараз перебувають 32 представники медіа. Він підкреслив, що наразі ведуться переговори щодо їхнього якнайшвидшого повернення.

"Відродження України починається з регіонів. Тому ми маємо вже зараз розпочати ці процеси, зокрема, залучаючи тих, хто транслюватиме це відродження, трактуватиме зміну і докладатиметься до формування критичного мислення у суспільства", - зауважив в. о. міністра культури й інформаційної політики.

Карандєєв зазначив, що Міністерство вже готує бюджетну декларацію на наступний рік, де буде серйозний акцент на фінансовій підтримці регіональних медіа, зокрема друкованих.

Також в. о. міністра прокоментував питання діяльності каналів Телеграм та ТікТок. За його словами, наразі нараховано близько 350 ворожих Телеграм-каналів, при цьому вже кілька десятків із них заблоковані.

  • Протягом 2022 та 2023 року Центр прав людини ZMINA зафіксував 162 випадки тиску на журналістів у тимчасово окупованому Криму.
Теги:
Суспільство
Культура
Україна
Росія
журналісти
полонені
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