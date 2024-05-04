Правозахисники за останні два роки зафіксували 162 факти переслідувань та тиску на кримських журналістів
Протягом 2022 та 2023 року Центр прав людини ZMINA зафіксував 162 випадки тиску на журналістів у тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє ZMINA.
"За десять років російської агресії методи окупаційної влади на півострові не змінилися щодо журналістів, а, навпаки, тиск посилився і з’явилися нові його методи", - йдеться у повідомленні.
За словами менеджерки проєктів Центру прав людини ZMINA Вікторії Нестеренко, у цю статистику увійшли кримінальні переслідування, викрадення журналістів, адміністративні протоколи, обшуки їхніх помешкань, погрози в інтернеті.
Нестеренко каже, що у тимчасово окупованому Криму не залишилося вільної журналістики та немає свободи слова.
"У перші два тижні російської агресії на півострові окупаційна влада знищила незалежну журналістику. "Зелені чоловічки" приходили в офіси медіа, розшукували журналістів з тим, щоб вони почали працювати на Росію та продукувати російську пропаганду окупаційної влади", - нагадала правоохоронця.
- Раніше журналісти та медіа, учасники Медіаруху, оприлюднили звернення із закликом відкрити Верховну Раду для журналістів під час засідань та зняти інші обмеження, введені після початку повномасштабного вторгнення.
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