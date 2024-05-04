Правозахисники за останні два роки зафіксували 162 факти переслідувань та тиску на кримських журналістів

Про це повідомляє ZMINA.

"За десять років російської агресії методи окупаційної влади на півострові не змінилися щодо журналістів, а, навпаки, тиск посилився і з’явилися нові його методи", - йдеться у повідомленні.

За словами менеджерки проєктів Центру прав людини ZMINA Вікторії Нестеренко, у цю статистику увійшли кримінальні переслідування, викрадення журналістів, адміністративні протоколи, обшуки їхніх помешкань, погрози в інтернеті.

Нестеренко каже, що у тимчасово окупованому Криму не залишилося вільної журналістики та немає свободи слова.

"У перші два тижні російської агресії на півострові окупаційна влада знищила незалежну журналістику. "Зелені чоловічки" приходили в офіси медіа, розшукували журналістів з тим, щоб вони почали працювати на Росію та продукувати російську пропаганду окупаційної влади", - нагадала правоохоронця.