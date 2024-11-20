Українські захисниці стали першими лауреатками нагороди International Award Women in Defence у Великій Британії
Велика Британія та Північна Ірландія вручила українським захисницям міжнародну нагороду International Award Women in Defence
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії в цьому році вперше запровадило міжнародну нагороду International Award Women in Defence. Першими лауреатами стали жінки, які служать у Збройних Силах України.
Серед представниць, які мали честь бути присутніми на врученні, були:
- полковник Любов Киналь – начальник відділення комунікацій повітряного командування !Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України,
- майор медичної служби Юлія Ринка – старший ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії,
- солдат Яна Залевська "Мультик" – оператор відділення коригування артилерійського вогню, оператор FPV-дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
Нагороду особисто вручив посол Великої Британії Мартін Гарріс. Він висловив глибоку повагу до всіх жінок, які захищають як Україну, так і всю Європу. Посол також запевнив, що Велика Британія, й надалі, всебічно підтримуватиме Україну на шляху до перемоги та заради справедливого і тривалого миру.
- Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив колишню виховательку Наталію Грабарчук та її посестер, які за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" збили російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки 17 листопада.
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