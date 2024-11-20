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Українські захисниці стали першими лауреатками нагороди International Award Women in Defence у Великій Британії

Катерина Єсікова
20 листопада, 2024 середа
10:47
Війна з Росією International Award Women in Defence

Велика Британія та Північна Ірландія вручила українським захисницям міжнародну нагороду International Award Women in Defence

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії в цьому році вперше запровадило міжнародну нагороду International Award Women in Defence. Першими лауреатами стали жінки, які служать у Збройних Силах України.

Серед представниць, які мали честь бути присутніми на врученні, були:

  • полковник Любов Киналь – начальник відділення комунікацій повітряного командування !Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України,
  • майор медичної служби Юлія Ринка – старший ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії,
  • солдат Яна Залевська "Мультик" – оператор відділення коригування артилерійського вогню, оператор FPV-дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.  

Нагороду особисто вручив посол Великої Британії Мартін Гарріс. Він висловив глибоку повагу до всіх жінок, які захищають як Україну, так і всю Європу. Посол також запевнив, що Велика Британія, й надалі, всебічно підтримуватиме Україну на шляху до перемоги та заради справедливого і тривалого миру.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров нагородив колишню виховательку Наталію Грабарчук та її посестер, які за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла" збили російську крилату ракету Х-101 під час масованої атаки 17 листопада.
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Ірландія
ЗСУ
Велика Британiя
підтримка України
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