Чи проситимуть росіяни нові "ніжки Буша"?
Кремль вчергове вирішив, що краще говорити й ковтати, аніж завдати удару по країнах НАТО
Попри всі прокльони, завивання і 100 попереджень, що червона лінія — це передача танків, літаків, захід на територію Росії, дозвіл на завдання ударів вглиб російської території, просто коли це таки стається — у відповідь велике ніщо.
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І здається мені, що Трамп геть не планує рятувати російську економіку від розвалу у 2025 році.
Інтрига була лише в тому, москвичі випрошуватимуть поїсти курячі ніжки від Байдена чи Трампа.
Певен, що Пекін вже розуміє, союзник у нього повне лайно.
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-2019, політик
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