Попри всі прокльони, завивання і 100 попереджень, що червона лінія — це передача танків, літаків, захід на територію Росії, дозвіл на завдання ударів вглиб російської території, просто коли це таки стається — у відповідь велике ніщо. Читайте також: Путін затвердив нову ядерну доктрину

І здається мені, що Трамп геть не планує рятувати російську економіку від розвалу у 2025 році.

Інтрига була лише в тому, москвичі випрошуватимуть поїсти курячі ніжки від Байдена чи Трампа.