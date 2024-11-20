За три місяці 1170 пар одружились онлайн через Дію
Протягом трьох місяців 1170 пар скористались послугою "Шлюб онлайн" через застосунок "Дія"
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Шлюб онлайн працює вже 3 місяці, і за цей час 1 170 пар одружилися в Дії. В умовах війни шлюб онлайн є особливо важливим, це топпослуга для військових та пар, які перебувають на відстані", - написав Федоров.
Він зазначив, що Україна першою запустила повний цикл одруження в смартфоні. Крім того, реєстрація шлюбу в Дії потрапила в список найкращих винаходів світу від TIME.
- 9 вересня у застосунку "Дія" запустили послугу "Шлюб онлайн", завдяки якій можна пройти повний цикл процесу одруження онлайн.
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