У Дії запрацювала послуга "Шлюб онлайн"

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер через застосунок можна пройти повний цикл одруження: від подання заяви до отримання свідоцтва в Дії.

"Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у Дії. Завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами", - написав Федоров.

Міністр розповів, що завдяки послузі до диджитал-церемонії з реєстратором можна доєднатися з будь-якого місця, а весь процес одруження триватиме близько пів години.

"Вирішуйте, чи хочете змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне, просто в застосунку. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в Дії, паперова версія надійде поштою", - пояснив Федоров.

У Мінцифрі пояснили, щоб скористатися послугою, потрібно:

оновити застосунок "Дія";

обрати сервіс "Шлюб онлайн", після чого натиснути "Зробити пропозицію" і надіслати сповіщення половинці на зручний месенджер;

людина, яка отримає сповіщення, має відповісти протягом 14 днів;

після згоди слід надати свої дані для заяви протягом 12 годин;

система запропонує вільні дати - найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Що передувало

6 лютого віцепрем'єр Михайло Федоров розповідав, що скоро в Дії можна буде дистанційно одружитися по відео.

30 березня уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн.

24 червня повідомлялось, що Україна стала першою країною у світі, яка тестує одруження у форматі онлайн. Тоді так побралися перші три пари.

Станом на 19 серпня за півтора року існування в застосунку "Дія" функції подання заяв про шлюб онлайн нею скористувалося понад 30 тисяч українських пар.