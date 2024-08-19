Понад 30 тис. пар подали заяви про шлюб у Дії за півтора року

Про це повідомив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українці 30+ тисяч разів подали заяви про шлюб через портал Дія", - заявив він.

Міністр зазначив, що раніше в молодят був "забіг на довгі дистанції": піти в ДРАЦС, щоб подати заяву, вибрати дату й формат церемонії, а потім сплатити держмито.

Півтора року тому запустили на порталі "Дія" можливість подати заяву про шлюб онлайн, послугою вже скористалося понад 30 тисяч пар.

Крім того, Федоров анонсував презентацію функції одруження онлайн по відеозвʼязку в Дії.

"Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію. І в горі, і в радості діємо разом", - написав він.

У Дії також нагадали, як подати заяву:

Авторизуйтеся на порталі Дія. Натисніть Послуги → Сім’я → Заява про шлюб. Заповніть заяву та виберіть деталі церемонії. Відправте заяву другій половинці для заповнення даних про себе, сплати адміністративного збору та підписання електронним підписом. Далі вам повернеться заява. Ви також маєте засвідчити її Дія.Підписом чи іншим КЕПом.

Заяву відділ ДРАЦС опрацює протягом одного робочого дня. Після чого отримаєте результат розгляду.