Одруження у Дії: відтепер українці можуть укладати шлюб по відеозв'язку
Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці можуть одружуватись просто в застосунку Дія
Про це повідомляє Мінцифра.
"Одружитися за кілька кліків можна буде в Дії. Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", - йдеться у повідомленні.
Як одружитись у Дії
- У застосунку Дія відправити заяву;
- працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;
- наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
"Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність", - резюмували у міністерстві.
- 24 січня повідомлялося, що понад 10 тис. моряків скористалися послугами надання кваліфікаційних документів на порталі "Дія" від початку роботи сервісу.
- 3 лютого в Україні відбувається фінал Національного відбору Євробачення-2024: під час голосування у Дії виник технічний збій.
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