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Одруження у Дії: відтепер українці можуть укладати шлюб по відеозв'язку

30 березня, 2024 субота
10:18
Суспільство шлюб

Уряд ухвалив постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці можуть одружуватись просто в застосунку Дія

Про це повідомляє Мінцифра.

"Одружитися за кілька кліків можна буде в Дії. Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", - йдеться у повідомленні.

Як одружитись у Дії

  • У застосунку Дія відправити заяву;
  • працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;
  • наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

"Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність", - резюмували у міністерстві.

  • 24 січня повідомлялося, що понад 10 тис. моряків скористалися послугами надання кваліфікаційних документів на порталі "Дія" від початку роботи сервісу.
  • 3 лютого в Україні відбувається фінал Національного відбору Євробачення-2024: під час голосування у Дії виник технічний збій.
Теги:
Україна
Технології
Дія
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