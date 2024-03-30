Одруження у Дії: відтепер українці можуть укладати шлюб по відеозв'язку

Про це повідомляє Мінцифра.

"Одружитися за кілька кліків можна буде в Дії. Уряд ухвалив Постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Тепер українці одружуватимуться просто в застосунку. Це особливо важливо для пар, які через війну не можуть бути поруч", - йдеться у повідомленні.

Як одружитись у Дії

У застосунку Дія відправити заяву;

працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;

наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

"Клік-клік — і одружені. Перетворюємо ваші мрії на цифрову реальність", - резюмували у міністерстві.