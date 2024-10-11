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Нардеп Юрчишин: тіло загиблої в заручниках РФ журналістки Вікторії Рощиної мають віддати рідним найближчим часом

Катерина Ганжа
11 жовтня, 2024 п'ятниця
14:53
Війна з Росією Вікторія Рощина

Найближчим часом рідним мають передати тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні

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Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає Суспільне.

"Є ця інформація, вона є в родичів, але буде некоректно, коли я її буду проголошувати, а не родичі, це буде найближчим часом", - сказав Юрчишин.

Він також розповів, що українська сторона працюватиме над виявленням імен усіх дотичних до смерті журналістки.

"Йдеться не лише про Путіна і верхівку, а про тих, хто утримував Вікторію, хто забезпечував етапування під час чи в процесі якого, за словами російської влади, відбулося вбивство", - сказав Юрчишин.

За його словами, є інформація про те, що Вікторію готували до обміну. Після звільнення з полону Нарімана Джеляла це був би другий випадок, коли Україні вдалося звільнити цивільного журналіста.

Юрчишин додав, що на смерть Вікторії Рощиної буде реакція не лише Верховної Ради, а й усієї влади України.

"Омбудсман Дмитро Лубінець вже працює над тим, щоб зафіксувати це як воєнний злочин. Військова прокуратура – зараз ведеться робота про відкриття кримінального провадження про умисне вбивство. Для цього збираються додаткові факти. Ми, як комітет, звертаємося до міжнародної спільноти, вже маємо позицію Репортерів без кордонів, які вимагають розслідування даного злочину, засуджуючи дії Росії", - розповів депутат.

Він нагадав, що Росія вже вбила 12 цивільних журналістів і велику кількість утримує в заручниках. За словами Юрчишина, іде робота через Національну спілку журналістів із Європейською та Світовою федераціями журналістів. Також плануються заходи, щоб публічно привернути увагу до інших утримуваних цивільних заручників та журналістів, зокрема Дмитра Хилюка та інших.

"Заходи привернення уваги та вимоги звільнення цивільних українських заручників, зокрема журналістів-заручників, будемо проводити по всьому світу. На рівні парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи ми неодноразово наголошували на цій проблематиці й далі будемо робити все, щоби світ звернув увагу, допоміг нам звільнити українських журналістів. Так само плануємо комунікувати з Червоним Хрестом ОБСЄ", - додав Юрчишин.

Він наголосив на неприпустимості того, коли Україна фактично не має інформації тепер вже навіть про факти вбивства українських цивільних заручників у РФ.

Що відомо про зникнення Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть Вікторії Рощиної.

Теги:
Україна
Росія
журналісти
полонені
окуповані території
окупанти
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