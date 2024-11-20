У Києві в ДТП загинув американський викладач такмеду Майк Меолі
Унаслідок важкого ДТП у Києві загинув Майк Меолі - парамедик і військовий з великим досвідом, який допомагав Україні отримати необхідні знання і навички з тактичної медицини
Про це повідомляє PULSE.
"Унаслідок важкого ДТП у Києві загинув Майк Меолі. Майк був відданим другом України та справжнім фанатом тактичної медицини. Завдяки його внеску, як афілійованого викладача, сьогодні в Україні функціонує мережа авторизованих NAEMT тренінгових центрів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Майк мріяв розвивати тактичну медицину, впроваджувати найкращі практики на полі бою та у навчанні.
Як пише PULSE, особливий внесок Майка полягав у тому, що він твердо вірив - найкраща тактична медицина сьогодні створюється саме в Україні. Він наголошував, що українці здатні самостійно навчати себе та передавати досвід іншим.
- Зранку понеділка, 4 листопада, у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки, автобуса та двох легкових автівок, унаслідок чого є загиблий і поранені.
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