У Києві в ДТП загинув американський викладач такмеду Майк Меолі

Про це повідомляє PULSE.

"Унаслідок важкого ДТП у Києві загинув Майк Меолі. Майк був відданим другом України та справжнім фанатом тактичної медицини. Завдяки його внеску, як афілійованого викладача, сьогодні в Україні функціонує мережа авторизованих NAEMT тренінгових центрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Майк мріяв розвивати тактичну медицину, впроваджувати найкращі практики на полі бою та у навчанні.

Як пише PULSE, особливий внесок Майка полягав у тому, що він твердо вірив - найкраща тактична медицина сьогодні створюється саме в Україні. Він наголошував, що українці здатні самостійно навчати себе та передавати досвід іншим.