Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Києві в ДТП загинув американський викладач такмеду Майк Меолі

У Києві в ДТП загинув американський викладач такмеду Майк Меолі

Катерина Єсікова
20 листопада, 2024 середа
06:36
Суспільство Майк Меолі

Унаслідок важкого ДТП у Києві загинув Майк Меолі - парамедик і військовий з великим досвідом, який допомагав Україні отримати необхідні знання і навички з тактичної медицини

Зміст

Про це повідомляє PULSE.

"Унаслідок важкого ДТП у Києві загинув Майк Меолі. Майк був відданим другом України та справжнім фанатом тактичної медицини. Завдяки його внеску, як афілійованого викладача, сьогодні в Україні функціонує мережа авторизованих NAEMT тренінгових центрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Майк мріяв розвивати тактичну медицину, впроваджувати найкращі практики на полі бою та у навчанні.

Як пише PULSE, особливий внесок Майка полягав у тому, що він твердо вірив - найкраща тактична медицина сьогодні створюється саме в Україні. Він наголошував, що українці здатні самостійно навчати себе та передавати досвід іншим.  

  • Зранку понеділка, 4 листопада, у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки, автобуса та двох легкових автівок, унаслідок чого є загиблий і поранені.
Теги:
Новини
Світ
Новини ДТП
Медицина
США
новини Києва
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Антін Борковський
17 листопада, 2024 неділя
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
18 листопада, 2024 понедiлок
Адміністрація Байдена готує Україну до глобалізації війни у 2025 році - Портников про дозвіл бити по РФ ракетами ATACMS
HIMARS з ATACMS
Автор Юрій Мартинович
18 листопада, 2024 понедiлок
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 листопада
06:42
У Дарницькому районі Києва 11-річний хлопець загинув, упавши з багатоповерхівки
06:24
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 6 ракетоносіїв: загальний залп - до 23 "калібрів"
06:15
Оновлено
ппо
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Києві та області працює ППО
06:11
Свято_Успенська Святогірська лавра_Донеччина
"Показова руйнація": начальник Святогірської МВА розповів, як росіяни нищили школи під час окупації
05:43
Андрій Сибіга
Депортація дітей, переслідування на ТОТ: Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ в Україні геноцидом
04:29
міни
Байден дозволив передачу протипіхотних мін Україні, - The Washington Post
03:39
посольство росії в Берліні
"Taurus - зараз!": перед посольством РФ у Берліні активісти вийшли на мітинг в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
02:24
ХАМАС напав на Ізраїль
США наклали нові санкції на високопоставлених чиновників ХАМАСу
01:27
Центробанк Росії
"Рекордний рівень безробіття": голова Центробанку РФ заявила про вичерпання майже всіх ресурсів російської економіки
01:07
Metallica опублікувала відео, де військовий Сил Оборони грає їх хіт "Nothing Else Matters" на кобзі
00:46
окупанти Маріуполь
DeepState: росіяни окупували Нову Іллінку, а також просунулися на Курахівському й Торецькому напрямках
00:32
Сенат США
Республіканці в Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України на удари ракетами ATACMS по цілях у РФ
00:17
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 130 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
00:11
атака дронів на Москву
Ввечері Росію атакують дрони: два нібито збили у Московській області
00:03
Інфографіка
Збірна України з футболу, Ліга націй
Ліга націй: який вигляд має підсумкова таблиця групи України. Що чекає на збірну далі
2024, вiвторок
19 листопада
23:48
Домінік Собослай, збірна Угорщини, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів 19 листопада
23:37
Олександр Зінченко, Албанія - Україна
Збірна України перемогла Албанію у Лізі націй
23:37
Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля (зліва - направо), Албанія - Україна
Албанія - Україна 1:2: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй
23:26
Андрій Сибіга
Винагорода Росії новими територіями не відновить мир, - Сибіга
23:21
Хосеп Гвардіола
Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"
23:00
Оновлено
Протести у Грузії
У Тбілісі протестувальники знову встановлюють намети після того, як поліція знесла наметове містечко і затримала кількох людей
22:59
Ендрік, Реал, Ла Ліга
Новий тренер "Роми" забажав підписати у конкуренцію до Довбика юного таланта з "Реала"
22:33
світло
На Одещині після кількох днів блекауту запроваджують графіки відключень
22:33
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Влада думає про вибори ще з осені 2022 року, - нардеп Разумков
22:15
Держдума Росії
Держдума РФ дозволила списувати кредити до 10 млн рублів учасників війни проти України
21:50
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Не відчувається розуміння владою своїх дій, - політолог Розумний про плани від Зеленського
21:49
РФ перехопила дві з восьми ракет ATACMS, випущених Україною, - Reuters
21:26
Ексклюзив
"ТЦК - це досі єдиний вхід у військо": головний сержант 4 Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Семирог-Орлик про плани Міноборони замінити ТЦК
21:18
Реджеп Тайїп Ердоган
"Це непозитивні події": Ердоган про дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ
20:57
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель заявив, що "не бачить звʼязку" між дозволом США на далекобійні удари по РФ та загрозою ядерної війни
20:55
російська ППО, Севастополь, Крим
Партизани "Атеш" розсекретили систему ППО, яка захищає ключові обʼєкти у Севастополі
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Путін розширює перелік загроз - вносить зміни до ядерної доктрини РФ. Колонка Сергія Згурця
20:15
Футболка збірної України з 1000-м номером
"1000 днів боротьби і відваги": збірна України перед грою Ліги націй показала футболку з особливим номером
20:03
OPINION
Навіщо Путін змінив ядерну доктрину Росії
19:48
Оновлено
Ілюстративне фото
На Брянщині уражено арсенал РФ, ЗМІ повідомили про застосування ATACMS
19:34
Джорджія Мелоні
"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS
19:11
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії анонсувала передачу Україні ще двох партій F-16
18:58
Володимир Зеленський
Президент підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
18:47
Олександр Хижняк
Промоутер Усика запропонував олімпійському чемпіону Хижняку перейти у професіонали
18:44
Білий дім
США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV