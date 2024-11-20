Держбюджет-2025: фінансування Мінкультури склало 10,5 млрд грн

Про це повідомила народна депутатка України Євгенія Кравчук у facebook.

Враховуючи всі правки та пропозиції, фінансування культури та стратегічних комунікацій склало 10 млрд 547,4 млн грн. Як зазначила нардепка від "Слуги народу", додатково планується працювати над залученням коштів партнерів, законопроєктом щодо меценатства у сфері культури та державно-приватного партнерства для покращення фінансування.

Фінансування Суспільного Мовлення у держбюджеті на 2025 рік закладено в розмірі 2 млрд 175 млн грн.

"Хороший показник, очікуємо подальшого розвитку власного українського виробництва і регіональної мережі", - прокоментувала Кравчук.

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій складає 794,7 млн грн. На збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках виділять 770,8 млн грн. Для забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції у державний бюджет закладено 405 млн грн.

278,6 млн грн виділять для забезпечення діяльності Українського інституту книги, на підтримку книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі, у тому числі надання субсидій видавництвам.

Український інститут національної памʼяті отримає 69,9 млн грн. Український культурний фонд і його проєкти - 250,7 млн грн.

Фінансування виробництва та трансляції програм державою, розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка державного іномовлення - 1 млрд 510 млн грн. Проте народна депутатка уточнила, що йдеться не тільки про телемарафон, це також фінансування системи іномовлення та "Укрінформу".

Підтримка музеїв та бібліотек, а саме забезпечення їхньої діяльності - 1 млрд 161 млн грн. Нова програма - реалізація публічного інвестиційного проєкту "Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб - 70 млн грн. Наразі від Мінкультури нема уточнень про цю програму.

Кравчук також оприлюднила видатки інших інституцій, які не підпорядковані МКСК, але важливі для культури.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення - 230,5 млн грн. Український інститут (МЗС) - 65 млн грн.

"І це, на жаль, розчарування. Сподіваюсь, після окремого пункту про культурну дипломатію у плані стійкості рішення про фінансування інституту буде переглянуте", - зазначала депутатка.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті отримає 64 млн грн. Ідеться про реалізацію закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" та проєкти для підтримки нацменшин.

Держкіно, яке перебуває під управлінням Кабміну, отримає 170 млн грн.

"Національне військове меморіальне кладовище, хоча і належить до сфери відання Мінветеранів, але вважаю важливим для нас здобутком - 500 млн грн", - додала Кравчук.