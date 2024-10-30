Усі культурні інституції отримають менше коштів у 2025 році, - нардепка Кравчук
Народна депутатка України Євгенія Кравчук розповіла, що згідно з проєктом державного бюджету на 2025 рік всі культурні інституції отримають менше коштів
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Фактично зменшення відбулося по усім агенціям або культурним інституціям. Не тільки Держкіно, але й Інститут книги й Український культурний фонд, і якщо говорити про суміжну галузь, то Український інститут теж менше отримав, ніж у 2024 році", - сказала Кравчук.
За її словами, у правках, в яких є рекомендації розглянути Мінфіну збільшення фінансування, йдеться, зокрема, про збільшення коштів Інституту книги, Українському культурному фонду та Державному агентству з етнополітики та свободи совісті.
"Тому ми очікуємо, що по цих інституціях може відбутися певне збільшення до другого читання. Але поки ми будемо сьогодні й завтра фіксувати бюджет, в тому вигляді, в якому подавав Кабінет міністрів і Міністерство фінансів", - зазначила народна депутатка.
Вона також додала, що основні параметри залишаються в тому вигляді, в якому подавав Кабінет міністрів, але "очевидно, що будуть певні зміни по різних статтях до другого читання".
- Бюджетний комітет парламенту 28 жовтня рекомендував до першого читання проєкт Державного бюджету України на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків. Кабмін має розглянути їх цього тижня.
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