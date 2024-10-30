Усі культурні інституції отримають менше коштів у 2025 році, - нардепка Кравчук

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Фактично зменшення відбулося по усім агенціям або культурним інституціям. Не тільки Держкіно, але й Інститут книги й Український культурний фонд, і якщо говорити про суміжну галузь, то Український інститут теж менше отримав, ніж у 2024 році", - сказала Кравчук.

За її словами, у правках, в яких є рекомендації розглянути Мінфіну збільшення фінансування, йдеться, зокрема, про збільшення коштів Інституту книги, Українському культурному фонду та Державному агентству з етнополітики та свободи совісті.

"Тому ми очікуємо, що по цих інституціях може відбутися певне збільшення до другого читання. Але поки ми будемо сьогодні й завтра фіксувати бюджет, в тому вигляді, в якому подавав Кабінет міністрів і Міністерство фінансів", - зазначила народна депутатка.

Вона також додала, що основні параметри залишаються в тому вигляді, в якому подавав Кабінет міністрів, але "очевидно, що будуть певні зміни по різних статтях до другого читання".