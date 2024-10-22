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Євродепутати вимагають "якнайшвидше провести розслідування" загибелі журналістки Рощиної у полоні РФ

Юлія Юліна
22 жовтня, 2024 вiвторок
19:56
воєнні злочини Росії Вікторія Рощина

Європарламентарі вимагають якнайшвидше провести незалежне розслідування, яке з'ясує всі обставини загибелі української журналістки Вікторії Рощиної у полоні РФ

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Про це йшлося під час дебатів у Європарламенті щодо ситуації із захистом прав журналістів, передає Укрінформ.

"Абсолютно необхідно якнайшвидше провести ретельне і незалежне розслідування, яке повністю з'ясує всі обставини смерті Вікторії Рощиної, і ми будемо вимагати від Росії припинити зловживання її кримінальною системою для залякування журналістів та інших громадян шляхом політично мотивованих кримінальних розслідувань проти них", - заявив доповідач від Єврокомісії Вопке Гукстра.

Він наголосив, що смерть Рощиної в російському полоні є черговим прикладом ігнорування Росією всіх міжнародних зобов'язань, адже журналісти згідно з міжнародним гуманітарним правом є цивільними особами, і їхня безпека й захист мають бути гарантовані в усіх конфліктних ситуаціях.

"За наявною інформацією, Вікторія померла під час етапування до Москви з в'язниці в Таганрозі. Саме російська влада, і ніхто інший, узяла на себе повну відповідальність за її безпеку, за її здоров'я та фізичну недоторканність, коли свавільно утримувала її на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року", - сказав єврокомісар.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня стало відомо, що Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

11 жовтня нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що найближчим часом рідним мають передати тіло журналістки Рощиної, яка загинула у російському полоні. Однак станом на 20 жовтня тіло жінки так і не передали в Україну.

За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Теги:
Новини
журналісти
Європарламент
полонені
Війна з Росією
Світ про Україну
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