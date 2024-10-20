Росія не повернула в Україну тіло журналістки Вікторії Рощиної

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко у коментарі Суспільному.

"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - сказав Яценко.

Він також зазначив, що наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.

"Почалася робота відразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощиної щодо репатріації тіла. Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо", - додав Яценко.

Представник Координаційного штабу також наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Що відомо про зникнення Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть Вікторії Рощиної.

Згодом голова парламентського Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомляв, що найближчим часом рідним мають передати тіло Вікторії Рощиної.