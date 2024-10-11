"Міжнародні інституції повинні діяти рішуче і негайно": медійники оприлюднили заяву про вбивство росіянами журналістки Рощиної

Про це йдеться в заяві, яку оприлюднило hromadske.

"Знаючи, що Вікторія Рощина перебувала в ув’язненні понад рік і що до російського полону вона була фізично здоровою, ми маємо всі підстави вважати, що її смерть була або результатом умисного вбивства, або наслідком жорстокого поводження та насильства, яких вона зазнала під час перебування в російському полоні", - йдеться у тексті заяви.

Журналісти закликають ООН, ОБСЄ, ПАРЄ та МКЧХ до активних дій згідно з їхніми мандатами, а також вжити невідкладних заходів для перевірки стану та захисту прав 29 цивільних українських журналістів, які перебувають у російському полоні.

"Свобода слова – це основа будь-якої демократії. Коли журналістів незаконно затримують, це не просто наступ на них особисто, це удар по праву кожного вільно висловлюватись і отримувати інформацію без цензури. Ми звертаємося до всіх, хто вірить у демократичні цінності, з закликом об'єднатися, щоб захистити ці принципи та добитися справедливості й повернення з полону українських журналістів, протиправно затриманих РФ", - зазначається у тексті заяви.

Заява відкрита до підписання медійниками. Для того, щоб підписати заяву, необхідно заповнити гугл-форму.

Що відомо про Вікторію Рощину

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.

10 жовтня 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть Вікторії Рощиної.