Світовий банк сумарно надав Україні майже $18 млрд екстреної допомоги

Про це повідомила виконавча директорка Світового банку Марі Елка Пангесту на пресконференції в Берліні, передає Укрінформ.

"Ми підтримуємо Україну. Ми надали 17,8 млрд екстреної допомоги. До них належать кредити, гарантії та гранти", - сказала Пангесту.

Вона додала, що через проєкти Світового банку та цільові фонди вже виплачено 11,4 млрд.

Пангесту також зауважила, що очолювана нею структура має на меті сприяти відновленню України.

"Нам також потрібно інвестувати в енергетичну інфраструктуру, дороги та лікарні, щоби в Україні було тепло взимку", - підкреслила вона.

Німеччина виділила для України €56 млн на ремонт об'єктів енергетики.

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