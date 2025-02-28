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У Мінкульті очікують, що питання виїзду культурних діячів вирішать якнайшвидше

Ольга Бабишена
28 лютого, 2025 п'ятниця
00:07
Культура закордонний паспорт

У Міністерстві культури наголосили, що рішення про призупинення видачі дозволів митцям на виїзд за кордон є тимчасовим, це питання планують розв'язати якнайшвидше

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Про це інформує Мінкульт. 

"Рішення є тимчасовим та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії.  Міністерство вживає всіх заходів, аби рішення було прийнято у найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні. 

У Мінкульті розповіли, що вже запропонували проєкт змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про правила перетинання державного кордону громадянами України". Зараз документ перебуває на погодженні органів державної влади. 

Мінкульт пропонує включити до постанови перелік документів, на основі яких матимуть підстави надавати листа-сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану. Очікують, що можливість для перетину кордону відновлять одразу після прийняття змін. 

"Міністерство зацікавлене в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в нашій країні", - наголосили у міністерстві. 

  • Раніше стало відомо, що у Мінкульті з 3 березня тимчасово припинять видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон. У МКСК наголосили, що для запобігання використанню дозволу від відомства для незаконного виїзду за кордон під час повномасштабної війни потрібно погодити зміни до правил перетину кордону. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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