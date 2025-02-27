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У Мінкульті з 3 березня тимчасово припинять видавати дозвіл митцям на виїзд за кордон

Дар'я Тарасова
27 лютого, 2025 четвер
09:48
Культура паспорт

У МКСК наголосили, що для запобігання використанню дозволу від відомства для незаконного виїзду за кордон під час повномасштабної війни потрібно погодити зміни до правил перетину кордону

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

У Мінкульті заявили, що правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають бути змінені для запобігання зловживанням. Ідеться про те, що через прогалини в національному законодавстві виникли численні випадки, коли чоловіки призовного віку, що отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від Міністерства культури, не повернулися до України в установлені терміни.

"Для досягнення правової визначеності у цьому питанні  міністерство ще наприкінці 2022 року ініціювало зміни, які б мінімізували використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Проте станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим", - уточнили в МКСК.

Відомство розробило проєкт змін до постанови Кабміну "Про правила перетинання державного кордону громадянами України" від 27 січня 1995 року №57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

Як наголошують у міністерстві, запропонований проєкт змін врегульовує питання вичерпних вимог для ухвалення рішення про надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.

"У зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство припиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону", - наголосили у МКСК.

Там додали, що усвідомлюють важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії й наразі працюють над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Держприкордонслужба
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