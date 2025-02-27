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Екскомбригу 125-ї бригади ТрО Артуру Горбенку змінили запобіжний захід

Дар'я Куркіна
27 лютого, 2025 четвер
19:08
Суспільство Командир 125-ї бригади пішов з посади

Рішенням Київського апеляційного суду 27 лютого колишньому командиру 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ Артуру Горбенку, якого підозрюють у провальній обороні Харківщини у травні 2024 року, змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт

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Про це повідомив адвокат Горбенка Станіслав Пелюк.

Раніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екскомандиру 125-ї бригади ТрО у вигляді 60 днів тримання під вартою.

"Генерал Горбенко Артур Іванович їде додому! Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід, застосований слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва! Тримання під вартою з заставою в 25 000 000.00 гривень змінено на домашній арешт!" - написав Пелюк.

Видання "Ґрати" водночас зауважує з посиланням на адвоката, що Горбенко також повинен носити електронний браслет, здати свій закордонний паспорт і не спілкуватися зі свідками.

Апеляцію військового суд розглядав у закритому режимі.

Що передувало

На початку літа 2024 року ДБР розпочало кримінальне провадження щодо недбалого ставлення до служби, яке призвело до прориву російських військ на Харківщині, серед фігурантів також командири 125-ї бригади тероборони.

У другій половині червня генерал-лейтенант Артур Горбенко пішов з посади командира львівської 125-ї бригади ТрО.

20 січня 2025 року екскомандиру львівської 125-ї бригади оголосили підозру через непідготовлені укріплення прикордонних районів Харківщини. Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління під час наступу росіян. 

Згодом у 125-й львівській бригаді ТрО відреагували на затримання колишнього командира Артура Горбенка.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Горбенку - він проведе під вартою 60 днів з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави.

Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
новини Києва
Харківщина
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