ЄС прагне тісно співпрацювати з Туреччиною для забезпечення миру в Україні: президент Євроради Кошта провів розмову з Ердоганом
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта 27 лютого провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом та висловився про бажання співпраці задля забезпечення миру в Україні
Про це Кошта написав у соцмережі Х.
"Хороший телефонний дзвінок з президентом Реджепом Ердоганом. Туреччина є стратегічним партнером, країною-кандидатом в ЄС та союзником по НАТО. Ми сподіваємось продовжувати зміцнювати наші відносини. У ці складні часи ми цінуємо роль Туреччини як значного глобального та регіонального актора, і прагнемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити міцний мир в Україні", - зазначив президент Євроради.
Він додав, що Європа прагне співпрацювати з Туреччиною для демократичного переходу в Сирії. Також Кошта висловив підтримку в зусиллях Генерального секретаря ООН у переговорах щодо врегулювання навколо Кіпру.
- Раніше Bloomberg писало, що Туреччина відкрита до розгортання своїх миротворчих сил в Україні - це питання Реджеп Ердоган обговорив з українським колегою Володимиром Зеленським та очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.
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