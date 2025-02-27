ЄС прагне тісно співпрацювати з Туреччиною для забезпечення миру в Україні: президент Євроради Кошта провів розмову з Ердоганом

Про це Кошта написав у соцмережі Х.

"Хороший телефонний дзвінок з президентом Реджепом Ердоганом. Туреччина є стратегічним партнером, країною-кандидатом в ЄС та союзником по НАТО. Ми сподіваємось продовжувати зміцнювати наші відносини. У ці складні часи ми цінуємо роль Туреччини як значного глобального та регіонального актора, і прагнемо тісно співпрацювати, щоб забезпечити міцний мир в Україні", - зазначив президент Євроради.

Він додав, що Європа прагне співпрацювати з Туреччиною для демократичного переходу в Сирії. Також Кошта висловив підтримку в зусиллях Генерального секретаря ООН у переговорах щодо врегулювання навколо Кіпру.