Вийшов перший тизер мультфільму "Шрек 5"
Universal Pictures оприлюднила новий тизер до мультфільму "Шрек 5". У кінотеатрах мультфільм буде доступний з кінця грудня 2026 року
Про це пише People.
Відомо, що зʼявиться новий персонаж - доросла донька Шрека та Фіони. Озвучить дочку людожерів американська акторка Зендея, яка відома за ролями у "Людина-павук", "Ейфорія", "Дюна" та інші.
Повідомили, що до головних ролей повернуться Майкл Майерс - Шрек, Едді Мерфі - Віслюк і кемерон Діас - Фіона. Однак ще не підтвердили чи повернеться до мультфільму Кіт у чоботях - Антоніа Бандерас. Режисером стане Волт Дорн.
За останні більше ніж 20 років компанія випустила 4 фільми про Шрека та 2 спінофи "Кіт у чоботях"
- Окрім анонсу на новий мультфільм про Шрека, Едді Мерфі поділився думками про власний мультфільм Віслюка
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