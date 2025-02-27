Вийшов перший тизер мультфільму "Шрек 5"

Про це пише People.

Відомо, що зʼявиться новий персонаж - доросла донька Шрека та Фіони. Озвучить дочку людожерів американська акторка Зендея, яка відома за ролями у "Людина-павук", "Ейфорія", "Дюна" та інші.

Повідомили, що до головних ролей повернуться Майкл Майерс - Шрек, Едді Мерфі - Віслюк і кемерон Діас - Фіона. Однак ще не підтвердили чи повернеться до мультфільму Кіт у чоботях - Антоніа Бандерас. Режисером стане Волт Дорн.

За останні більше ніж 20 років компанія випустила 4 фільми про Шрека та 2 спінофи "Кіт у чоботях"