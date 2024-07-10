Студія DreamWorks оголосила дату виходу мультфільму "Шрек 5"

Про це повідомляє Variety.

Через 16 років після виходу останньої частини популярного американського повнометражного комедійного мультфільму "Шрек" на екрани вийде його пʼята частина. Як оголосила студія DreamWorks Animation у Х, "Шрек 5" стартує в прокаті 1 липня 2026 року.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Наразі мультик офіційно знаходиться в розробці. Уже підтверджено, що в оригінальній озвучці до своїх ролей повернуться Майк Маєрс, Едді Мерфі та Кемерон Діас. Режисером "Шрека 5" стане Волт Дорн, який був сценаристом і художником у "Шреку 2" і "Шреку третьому", а також керівником сюжету в четвертому фільмі "Шрек назавжди". В останній на сьогодні частині він також озвучив Румпельштильцхена.

Продюсерами "Шрека 5" стануть Джина Шей, яка повернулася до франшизи, і засновник Illumination Кріс Меледандрі. Співрежисером стане Бред Ейблсон.

Після першої частини, що вийшла у 2001 році, були зняті три продовження "Шрек 2", "Шрек Третій" та "Шрек назавжди". Також були створені два спін-офи: "Кіт у чоботях" та "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання".

У червні Еді Мерфі, який озвучує Віслюка, сказав, що він уже почав запис голосу для "Шрека 5". Актор планує також зробити додатковий фільм "Віслюк".

"Ми почали робити ["Шрека 5"] кілька місяців тому. Я зробив це. Перший акт я записав, цього року будемо робити, завершимо. Після того як вийде "Шрек", і у Віслюка буде власний фільм. Ми також зробимо "Віслюка". Отже, ми зніматимемо "Шрека" і [мультфільм] про Віслюка", - поділився Мерфі.

З 2001 по 2010 роки за франшизою «Шрек» було випущено чотири художні фільми. Оригінальний «Шрек» перетворив DreamWorks Animation на потужну студію зі світовими зборами в $487 млн. Фільм став першим володарем премії "Оскар" у номінації "Повнометражний анімаційний фільм". "Шрек 2" зібрав $928 млн. Обидва фільми змагалися за "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Попри те, що "Шрек третій" і "Шрек назавжди" отримали менше визнання, ніж перші два фільми, вони все ж змогли зібрати $813 млн і $752 млн. Обидва спін-оффи також стали хітами, зібравши $555 млн та $484 млн.

