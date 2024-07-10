Студія DreamWorks оголосила дату виходу мультфільму "Шрек 5"
Компанія DreamWorks Animation оголосила, що комедійний анімаційний фільм "Шрек 5" офіційно перебуває в розробці, проте вже відомо, що мультик вийде в прокат у 2026 році
Про це повідомляє Variety.
Через 16 років після виходу останньої частини популярного американського повнометражного комедійного мультфільму "Шрек" на екрани вийде його пʼята частина. Як оголосила студія DreamWorks Animation у Х, "Шрек 5" стартує в прокаті 1 липня 2026 року.
Наразі мультик офіційно знаходиться в розробці. Уже підтверджено, що в оригінальній озвучці до своїх ролей повернуться Майк Маєрс, Едді Мерфі та Кемерон Діас. Режисером "Шрека 5" стане Волт Дорн, який був сценаристом і художником у "Шреку 2" і "Шреку третьому", а також керівником сюжету в четвертому фільмі "Шрек назавжди". В останній на сьогодні частині він також озвучив Румпельштильцхена.
Продюсерами "Шрека 5" стануть Джина Шей, яка повернулася до франшизи, і засновник Illumination Кріс Меледандрі. Співрежисером стане Бред Ейблсон.
Після першої частини, що вийшла у 2001 році, були зняті три продовження "Шрек 2", "Шрек Третій" та "Шрек назавжди". Також були створені два спін-офи: "Кіт у чоботях" та "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання".
У червні Еді Мерфі, який озвучує Віслюка, сказав, що він уже почав запис голосу для "Шрека 5". Актор планує також зробити додатковий фільм "Віслюк".
"Ми почали робити ["Шрека 5"] кілька місяців тому. Я зробив це. Перший акт я записав, цього року будемо робити, завершимо. Після того як вийде "Шрек", і у Віслюка буде власний фільм. Ми також зробимо "Віслюка". Отже, ми зніматимемо "Шрека" і [мультфільм] про Віслюка", - поділився Мерфі.
З 2001 по 2010 роки за франшизою «Шрек» було випущено чотири художні фільми. Оригінальний «Шрек» перетворив DreamWorks Animation на потужну студію зі світовими зборами в $487 млн. Фільм став першим володарем премії "Оскар" у номінації "Повнометражний анімаційний фільм". "Шрек 2" зібрав $928 млн. Обидва фільми змагалися за "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю. Попри те, що "Шрек третій" і "Шрек назавжди" отримали менше визнання, ніж перші два фільми, вони все ж змогли зібрати $813 млн і $752 млн. Обидва спін-оффи також стали хітами, зібравши $555 млн та $484 млн.
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