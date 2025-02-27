Замість Кормишкіної: ЦВК визнала Інну Свирибу обраною нардепкою від "Слуги Народу"
Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою. Вона працюватиме замість Ірини Кормишкіної, яка раніше склала депутатський мандат
Про це повідомила пресслужба ЦВК.
Там зазначили, що Інна Свириба включена до виборчого списку партії "Слуга народу" під №148. Вона є наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної, яка 25 лютого склала депутатський мандат.
Як пише рух "Чесно", Інна Свириба народилась 24 липня 1967 року у Тернополі. Вона закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".
Працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві. До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України.
- Верховна Рада у вівторок, 25 лютого, проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
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