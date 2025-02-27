Замість Кормишкіної: ЦВК визнала Інну Свирибу обраною нардепкою від "Слуги Народу"

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Там зазначили, що Інна Свириба включена до виборчого списку партії "Слуга народу" під №148. Вона є наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної, яка 25 лютого склала депутатський мандат.

Як пише рух "Чесно", Інна Свириба народилась 24 липня 1967 року у Тернополі. Вона закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві. До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України.