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Замість Кормишкіної: ЦВК визнала Інну Свирибу обраною нардепкою від "Слуги Народу"

Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
18:44
Новини Інна Свириба

Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою. Вона працюватиме замість Ірини Кормишкіної, яка раніше склала депутатський мандат

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Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Там зазначили, що Інна Свириба включена до виборчого списку партії "Слуга народу" під №148. Вона є наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної, яка 25 лютого склала депутатський мандат.

Як пише рух "Чесно", Інна Свириба народилась 24 липня 1967 року у Тернополі. Вона закінчила Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевского й отримала диплом лікаря-терапевта. Також закінчила Національну медичну академію післядипломної освіти імені П. Л. Шупіка в Києві, за спеціальністю "лікар-гематолог".

Працювала дизайнеркою інтер'єрів і декораторкою. Навчалася в Європейській школі дизайну в Києві. До цього працювала лікаркою-гематологом у відділенні радіаційної гематології Національного наукового центру радіаційної медицини АМН України.

  • Верховна Рада у вівторок, 25 лютого, проголосувала за припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної, яку підозрюють у незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
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