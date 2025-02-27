Зеленський дорогою до США відвідає Ірландію, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в аеропорту Шеннон Зеленського зустріне голова Ради міністрів Ірландії Міхаель Мартін, який через це скасував свій візит до Белфаста.

"Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і який ґрунтується на повазі до принципів Статуту ООН і міжнародного права", - заявив державний міністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.