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Зеленський дорогою до США відвідає Ірландію, - The Guardian

Катерина Єсікова
27 лютого, 2025 четвер
13:30
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 27 лютого перед візитом до Сполучених Штатів прилетить до Ірландії

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що в аеропорту Шеннон Зеленського зустріне голова Ради міністрів Ірландії Міхаель Мартін, який через це скасував свій візит до Белфаста.

"Разом з нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і який ґрунтується на повазі до принципів Статуту ООН і міжнародного права", - заявив державний міністр Ірландії у справах Європи та оборони Томас Бірн.

  • Зеленський підтвердив зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у пʼятницю, 28 лютого, для підписання рамкової угоди про природні ресурси.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Ірландія
США
Світ про Україну
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