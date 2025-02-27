Україна вже веде переговори щодо можливої присутності іноземного військового контингенту в повітрі та на морі
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, наголосив на необхідності присутності іноземних військових у морському та повітряному просторах України, і додав, що відповідні переговори вже розпочато
Про це пише New Voice з посиланням на свою кореспондентку.
"На нашу думку, цілком можливо так само говорити й про безпеку неба, про захист, про закриття українського неба, зокрема патрулюванням наших союзників і партнерів їхніми літаками. Тому що, якщо ми вже говоримо про можливу військову присутність в Україні, то ця присутність може включати й сухопутний компонент, і повітряний компонент, і морський компонент", - повідомив Тихий.
Він також зазначив, що повітряний простір України, є не менш важливим, і що сухопутного контингенту буде недостатньо. "Саме домінування Росії в небі, станом на зараз, дозволяє їй в принципі превалювати на полі бою, досі тероризувати українські міста, громади, села. Саме це є ключовим елементом. Тому ми вносимо цю дискусію в трошки ширший вимір", - пояснив він.
За словами речника міністерства, Україна готується до важливих переговорів з партнерами щодо посилення підтримки у війні, "Іде широка дискусія з цього приводу. Ми в цій дискусії беремо активну участь", - додав він.
Перемовини відбудуться 6 березня на спеціальному саміті Європейської ради.
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