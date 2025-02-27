"Я це сказав?": Трамп прокоментував свою заяву про Зеленського-диктатора
Президент США Дональд Трамп заявив, що не може повірити, що назвав очільника України Володимира Зеленського диктатором
Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Британії Стармером, передає BBC.
Журналіст нагадав очільнику США Дональду Трампу, що той назвав президента України Володимира Зеленського диктатором та запитав, чи він досі у це вірить.
"Я це сказав? Я не можу повірити, що міг би таке сказати", - відповів Трамп.
Водночас Reuters пише, що американський лідер розповів, що його стосунки з Зеленським стали "дещо напруженими".
Що передувало
18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".
19 лютого Трамп заявив, що Зеленський відмовляється проводити вибори та має дуже низькі позиції в українських опитуваннях. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
Водночас називати диктатором лідера Кремля Володимира Путіна Трамп відмовився, зазначивши, що не вживає такі слова легковажно.
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