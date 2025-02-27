"Я це сказав?": Трамп прокоментував свою заяву про Зеленського-диктатора

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єром Британії Стармером, передає BBC.

Журналіст нагадав очільнику США Дональду Трампу, що той назвав президента України Володимира Зеленського диктатором та запитав, чи він досі у це вірить.

"Я це сказав? Я не можу повірити, що міг би таке сказати", - відповів Трамп.

Водночас Reuters пише, що американський лідер розповів, що його стосунки з Зеленським стали "дещо напруженими".

Що передувало

18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".