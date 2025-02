В Австрії показали документальний фільм про повернення викрадених Росією українських дітей

Про це повідомляє Укрінформ.

У Відні відбувся спеціальний показ документального фільму After the Rain: Putin's Stolen Children Come Home ("Після дощу: викрадені Путіним діти повертаються додому") австралійсько-британської режисерки Сари Маккарті. Вона взяла участь у події й провела обговорення з глядачами після перегляду фільму. Захід організували з ініціативи постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні у співпраці з делегаціями Великої Британії, Естонії та головуванням Фінляндії в ОБСЄ.

"Одним з найтрагічніших наслідків цієї війни є страждання наших дітей. Примусова депортація українських дітей Російською Федерацією є грубим порушенням міжнародного права та спробою стерти їхню ідентичність. "Після дощу: Викрадені Путіним діти повертаються додому" проливає світло на ці злочини та стійкість тих, хто працює над возз'єднанням цих дітей з їхніми сім'ями", - зазначив перед початком показу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко.

Він переконаний, що особисті свідчення часто мають більший вплив, ніж політичні заяви.

"Вони слугують незаперечним доказом скоєних жахіть і нагадують нам про наш колективний обов'язок шукати справедливості", - наголосив український постпред.

Вітренко закликав ОБСЄ та її держави-учасниць приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яку вже підтримала 41 країна світу та Рада Європи.

Крім того, учасники заходу мали можливість долучитися до благодійної ініціативи на підтримку громадської організації "Українська мережа за права дитини", що сприяє пошуку та поверненню українських дітей, об'єднуючи зусилля громадськості та державних інституцій.