Укренерго 28 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Про це повідомили в Укренерго.

Час застосування обмежень для промислових споживачів і бізнесу діятиме з 05:00 до 10:00 і з 16:00 до 22:00.

"Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – повідомили в компанії.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.