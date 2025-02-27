Укренерго 28 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
У п'ятницю, 28 лютого, Укренерго застосовуватиме обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу
Про це повідомили в Укренерго.
Час застосування обмежень для промислових споживачів і бізнесу діятиме з 05:00 до 10:00 і з 16:00 до 22:00.
"Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – повідомили в компанії.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
- Станом на четвер, 27 лютого, фахівці повернули енергопостачання для понад 31 тис. споживачів, що були знеструмлені через бойові дії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.37 Купівля 41.37Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.3Продаж 43.94
- Актуальне
- Важливе