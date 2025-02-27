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Головна Економіка Укренерго 28 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Укренерго 28 лютого застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Юлія Лаврук
27 лютого, 2025 четвер
18:18
Економіка світло

У п'ятницю, 28 лютого, Укренерго застосовуватиме обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу

Зміст

Про це повідомили в Укренерго.

Час застосування обмежень для промислових споживачів і бізнесу діятиме з 05:00 до 10:00 і з 16:00 до 22:00.

"Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – повідомили в компанії.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

  • Станом на четвер, 27 лютого, фахівці повернули енергопостачання для понад 31 тис. споживачів, що були знеструмлені через бойові дії.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Енергетика
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2025, четвер
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