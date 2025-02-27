У Європі ухвалюватимуть швидкі та конкретні рішення: Рибачук про допомогу Україні
Голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), політик Олег Рибачук зазначив, що після заяв Трампа Європа буде значно швидше консолідуватися
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Трамп сказав, що з 2 квітня вступатимуть нові тарифи для Канади, і Китай вже на горизонті. Тобто він фактично оголосив війну всьому світу. Ринки вже зреагували. А що Трамп хоче цим досягти? Подумаймо, а що з цього матиме Україна? Я думаю, нам слід чесно і цинічно сказати: Україна має певні переваги від цього, бо Європа буде значно швидше консолідуватися", - зауважив Рибачук.
За словами політика, те, що не доробив Путін, зараз буде доробляти Трамп.
"Американці так пояснюють європейцям: зараз вам дешевше підтримати Україну, щоб вона зупинила Росію, а потім вкладати гроші в безпеку, адже в таких умовах, коли виявляється, що Європа настільки залежна і вразлива від того, хто є президентом США і з якої ноги він встав, потрібно забезпечувати як економічну, так і військову безпеку. Тому Кір Стармер (прем'єр-міністр Великої Британії, - ред) повертається з Вашингтона і з понеділка знову збирає європейських лідерів у Лондоні, Зеленський теж запрошений. Основною темою буде виключно безпека України. Зрозуміло, що вони вже ухвалюватимуть дуже швидкі та конкретні рішення", - додав Рибачук.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна підписуючи угоду з Америкою "автоматично" отримає гарантії безпеки, оскільки їхні люди будуть на українській території та за всім стежитиме Європа.
- Стармер закликав Сполучені Штати підтримати гарантії безпеки для України. Він також висловив сподівання, що відносини Британії та США будуть зміцнюватися.
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