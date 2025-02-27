У Європі ухвалюватимуть швидкі та конкретні рішення: Рибачук про допомогу Україні

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Трамп сказав, що з 2 квітня вступатимуть нові тарифи для Канади, і Китай вже на горизонті. Тобто він фактично оголосив війну всьому світу. Ринки вже зреагували. А що Трамп хоче цим досягти? Подумаймо, а що з цього матиме Україна? Я думаю, нам слід чесно і цинічно сказати: Україна має певні переваги від цього, бо Європа буде значно швидше консолідуватися", - зауважив Рибачук.

За словами політика, те, що не доробив Путін, зараз буде доробляти Трамп.

"Американці так пояснюють європейцям: зараз вам дешевше підтримати Україну, щоб вона зупинила Росію, а потім вкладати гроші в безпеку, адже в таких умовах, коли виявляється, що Європа настільки залежна і вразлива від того, хто є президентом США і з якої ноги він встав, потрібно забезпечувати як економічну, так і військову безпеку. Тому Кір Стармер (прем'єр-міністр Великої Британії, - ред) повертається з Вашингтона і з понеділка знову збирає європейських лідерів у Лондоні, Зеленський теж запрошений. Основною темою буде виключно безпека України. Зрозуміло, що вони вже ухвалюватимуть дуже швидкі та конкретні рішення", - додав Рибачук.