США відходять від ролі "світового поліціянта", – голова Центру аналізу та стратегій Чаленко
Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що на нинішньому етапі перемовин турбулентність буде ще більше посилюватися
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, Трамп хоче зменшувати військову присутність в Європі, але цей вакуум очікує РФ, щоб відновити сфери впливу, тобто Радянський Союз плюс організація Варшавського договору 2.0, тільки в нинішньому столітті. І Москва не приховує своїх бажань", – зауважив Чаленко.
За словами голови Центру аналізу та стратегій, позиція США – зробити сигнал росіянам, що американці можуть йти на компроміс і відповідно хочуть побачити такий самий компроміс з іншої сторони, тобто кроки назустріч. Але РФ вибрала іншу стратегію і не відступає від власних позицій, і далі ретранслює тези Путіна зразка червня 2024 року, тобто ультимативні вимоги до України.
"Єдине, що РФ намагається, – це приманити американців через рідкісноземельні копалини в Арктиці та інших регіонах. Тому для Заходу було б адекватним проаналізувати, що РФ нинішні перемовини використовує виключно для вже зруйнованої ізоляції, для того, щоб послабити санкції й запустити у РФ західні технології у сфери, які критично важливі для відновлення російської економіки після санкційного тиску. Власне, вони цим і займаються. Чому цього не бачать в США - питання відкрите", – наголосив Чаленко.
Голова Центру аналізу та стратегій констатував, що на нинішньому етапі турбулентність буде ще більше посилюватися, тому що США відходять від своєї ролі "світового поліціянта".
- Голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України, дипломат Валерій Чалий зазначив, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф набирає все більше впливу.
- У четвер, 27 лютого, між російськими та американськими представниками в Стамбулі відбулися переговори щодо проблем роботи посольств - вони тривали 6,5 години.
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