США відходять від ролі "світового поліціянта", – голова Центру аналізу та стратегій Чаленко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, Трамп хоче зменшувати військову присутність в Європі, але цей вакуум очікує РФ, щоб відновити сфери впливу, тобто Радянський Союз плюс організація Варшавського договору 2.0, тільки в нинішньому столітті. І Москва не приховує своїх бажань", – зауважив Чаленко.

За словами голови Центру аналізу та стратегій, позиція США – зробити сигнал росіянам, що американці можуть йти на компроміс і відповідно хочуть побачити такий самий компроміс з іншої сторони, тобто кроки назустріч. Але РФ вибрала іншу стратегію і не відступає від власних позицій, і далі ретранслює тези Путіна зразка червня 2024 року, тобто ультимативні вимоги до України.

"Єдине, що РФ намагається, – це приманити американців через рідкісноземельні копалини в Арктиці та інших регіонах. Тому для Заходу було б адекватним проаналізувати, що РФ нинішні перемовини використовує виключно для вже зруйнованої ізоляції, для того, щоб послабити санкції й запустити у РФ західні технології у сфери, які критично важливі для відновлення російської економіки після санкційного тиску. Власне, вони цим і займаються. Чому цього не бачать в США - питання відкрите", – наголосив Чаленко.

Голова Центру аналізу та стратегій констатував, що на нинішньому етапі турбулентність буде ще більше посилюватися, тому що США відходять від своєї ролі "світового поліціянта".