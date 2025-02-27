Журналісти отримали відео з зізнанням російського військового у страті українського військовополоненого на Курщині

Про це повідомила редакція розслідувань Суспільного.

На відео, яке отримала редакція, росіянин розповідає, що поблизу Курилівки Курської області військові армії РФ узяли в полон двох українських військовослужбовців.

"Прив’язав його до дерева, повів на евакуацію. Після цього повернувся до другого військовослужбовця ЗСУ. Другий військовослужбовець був дуже поранений, у ногу уламком від квадрокоптера. Після цього я зв’язався зі своїм командиром 2-го взводу — Гюрза. Він мені дав наказ застрелити військовослужбовця, в якого був уламок в нозі. Після цього я застрелив військовослужбовця", - каже він на відео.

Сили спеціальних операцій ЗСУ за кілька днів після вбивства, взяли у полон російського військового 810-ї бригади.

Наразі департамент військової контррозвідки разом із головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України фіксують кримінальне правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини), і готуються оголосити про підозру у вбивстві українського військовополоненого.

Росіянин заявив, що готовий нести покарання та визнає свою провину.

За словами полоненого російського військового, наказ про вбивство віддав російський військовий з позивним Гюрза, якого зараз намагаються ідентифікувати правоохоронці.