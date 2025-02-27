Журналісти отримали відео з зізнанням російського військового у страті українського військовополоненого на Курщині
Правоохоронці надали журналістам відео, на якому російський військовий 810-ї бригади морської піхоти зізнається, що стратив українського військовополоненого. За його словами, це відбулось на Курщині 21 грудня 2024 року
Про це повідомила редакція розслідувань Суспільного.
На відео, яке отримала редакція, росіянин розповідає, що поблизу Курилівки Курської області військові армії РФ узяли в полон двох українських військовослужбовців.
"Прив’язав його до дерева, повів на евакуацію. Після цього повернувся до другого військовослужбовця ЗСУ. Другий військовослужбовець був дуже поранений, у ногу уламком від квадрокоптера. Після цього я зв’язався зі своїм командиром 2-го взводу — Гюрза. Він мені дав наказ застрелити військовослужбовця, в якого був уламок в нозі. Після цього я застрелив військовослужбовця", - каже він на відео.
Сили спеціальних операцій ЗСУ за кілька днів після вбивства, взяли у полон російського військового 810-ї бригади.
Наразі департамент військової контррозвідки разом із головним слідчим управлінням СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України фіксують кримінальне правопорушення за статтею 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини), і готуються оголосити про підозру у вбивстві українського військовополоненого.
Росіянин заявив, що готовий нести покарання та визнає свою провину.
За словами полоненого російського військового, наказ про вбивство віддав російський військовий з позивним Гюрза, якого зараз намагаються ідентифікувати правоохоронці.
- Андрій Сибіга, очільник МЗС України, звернувся до ОБСЄ із закликом відреагувати на систематичні випадки страт українських військовополонених російською стороною, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права.
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