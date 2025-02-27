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Макрон переконав Трампа не скасовувати зустріч зі Зеленським, - ЗМІ

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
17:54
Світ Емманюель Макрон і Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планував скасувати зустріч з очільником України Володимиром Зеленським, яка мала відбутися у Вашингтоні 28 лютого

Зміст

Про це інформує BFMTV, посилаючись на джерело у французьких дипломатичних колах. 

Зазначено, що 26 лютого президент України отримав повідомлення від американської адміністрації з проханням не приїжджати до США для зустрічі з Дональдом Трампом. 

"Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, що прийме українського лідера в Білому домі", - пише видання. 

  • 26 лютого Трамп повідомив, що Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю, 28 лютого, для підписання рамкової угоди про природні ресурси. Президент України підтвердив зустріч. 
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
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