Макрон переконав Трампа не скасовувати зустріч зі Зеленським, - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп планував скасувати зустріч з очільником України Володимиром Зеленським, яка мала відбутися у Вашингтоні 28 лютого
Про це інформує BFMTV, посилаючись на джерело у французьких дипломатичних колах.
Зазначено, що 26 лютого президент України отримав повідомлення від американської адміністрації з проханням не приїжджати до США для зустрічі з Дональдом Трампом.
"Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, що прийме українського лідера в Білому домі", - пише видання.
- 26 лютого Трамп повідомив, що Зеленський відвідає Білий дім у п'ятницю, 28 лютого, для підписання рамкової угоди про природні ресурси. Президент України підтвердив зустріч.
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