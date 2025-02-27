Сенатор США Грем планує двопартійну зустріч із Зеленським під час його візиту до Вашингтона
Американський сенатор від республіканців Ліндсі Грем планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні за участі сенаторів від Республіканської й Демократичної партій
Про це він повідомив СNN.
Грем розповів, що планує зустрітися з президентом України під час його візиту у Вашингтон: сенатор очікує, що зустріч буде двопартійною.
Зокрема, сенатор-демократ Річард Блюменталь сказав, що хоче поспілкуватися із Зеленським та почути його особисту думку про рамкову угоду з США щодо рідкісноземельних мінералів.
"Я хочу почути, як він (Зеленський, - ред.) ставиться до цієї угоди. Це здається мені вимаганням, і я хочу знати, чи задоволений він тими гарантіями безпеки, які має. Я прагну, щоб моя зустріч з Зеленським була двопартійною, щоб мої колеги-республіканці могли почути від нього про те, як безпека України стосується нашої і як вимоги цієї адміністрації (Трампа, - ред.) ставлять під загрозу нашу безпеку", - заявив Блюменталь.
Водночас інший сенатор від демократів Пітер Велч у контексті угоди висловився, що документ "не дає жодних гарантій безпеки для України", а "Трамп пішов до Путіна".
Зеленський підтвердив зустріч з американським колегою Дональдом Трампом у пʼятницю, 28 лютого, для підписання рамкової угоди про природні ресурси.
Президент України 27 лютого перед візитом до Сполучених Штатів прилетів до Ірландії, де зустрівся з очільником Ради міністрів держави Міхаелем Мартіном.
Раніше журналісти отримали повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США. Ознайомитись можна за посиланням.
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