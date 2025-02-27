Міжконтинентальні "поцілунки" між Трампом і Путіним не триватимуть довго, - журналіст Цимбалюк
Володимир Путін нещодавно сказав, що Трамп змусить всіх європейців підкоритися йому. Наразі виглядає так, що тільки Володимир Путін став у таку позицію
Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк в етері "Еспресо".
"Міжконтинентальні "поцілунки" між Трампом і Путіним не триватимуть довго, бо інтереси держав візьмуть гору. Процес підготовки до заморожування конфлікту має відлуння в російських засобах масової дезінформації. Питання в умовах. Наша задача в цій ситуації – забезпечити присутність західних армій на запрошення українського уряду. Нам потрібні гарантії фінансової та військової підтримки з боку Сполучених Штатів", - зазначив він.
Не варто списувати Дональда Трампа, незалежно від того, що говорять і як голосують в Організації Об'єднаних Націй, каже Цимбалюк.
"Якщо це станеться, Україна закінчить війну в західному товаристві. Це не буде формалізовано у вигляді вступу до організації, але факт залишається фактом. Це означатиме, що це остання війна Росії проти України. Коли Трамп повернувся в Білий дім, він вже казав, що може діяти по-різному. Не варто проклинати американського президента, хоча вони кажуть, що метали краще, ніж цінності. Я думаю, що краще мати і метали, і цінності. Трамп хоче зупинити війну. Подивимося, як у нього це вийде, а поки це не сталося, треба підтримувати Збройні сили, які борються з окупантами", - додав він.
Росіяни не хочуть, щоб в Україні була присутня західна сила, бо це справжні гарантії. Вони хочуть заморозити конфлікт і шукати можливості для нового нападу, зауважив журналіст: "Якщо тут будуть західні армії та літаки, це буде фінал для Путіна".
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що США продовжать санкції проти Росії ще на один рік: документ набуде чинності у п'ятницю, 28 лютого.
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