Ірландія відправить до України радари Giraffe

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський та Міхаель Мартін обговорили кроки закінчення війни та гарантії безпеки. Вони також погодились із важливістю єдності України, Європи та Америки на шляху до припинення війни.

Також політики підняли питання контролю неба та участі Ірландії в коаліції з розмінування й тренувальній місії ЄС із підготовки українських військових. Мартін повідомив, що Ірландія надасть Україні радари Giraffe.

Окрім цього на зустрічі сторони обговорили питання безпеки дітей в українських школах через будівництво укриттів, реформу шкільного харчування, а також ініціативу України щодо продовольчої допомоги Сирії.