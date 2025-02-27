У ДПСУ заявили, що заброньовані медійники можуть виїжджати за кордон у відрядження
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що медійники, які мають бронювання від мобілізації мають право перетинати кордон України, якщо у них заплановане службове відрядження
Про це він сказав в етері телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
Демченко зазначив, що наразі багато представників медіа заброньовані від мобілізації. Вони можуть перетинати кордон у службове відрядження, якщо їх направляє редакція.
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"Ми не можемо отримувати ці вказівки від Міністерства культури. Це рішення Міністерства культури. І раджу звернутися до них, чим вони аргументують те, що є підстава унормувати норму можливості перетину кордону для журналістів чи митців", - наголосив він.
- Раніше у Мінкульті заявили, що правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану мають бути змінені для запобігання зловживанням.
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