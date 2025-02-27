У ДПСУ заявили, що заброньовані медійники можуть виїжджати за кордон у відрядження

Про це він сказав в етері телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Демченко зазначив, що наразі багато представників медіа заброньовані від мобілізації. Вони можуть перетинати кордон у службове відрядження, якщо їх направляє редакція.

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"Ми не можемо отримувати ці вказівки від Міністерства культури. Це рішення Міністерства культури. І раджу звернутися до них, чим вони аргументують те, що є підстава унормувати норму можливості перетину кордону для журналістів чи митців", - наголосив він.