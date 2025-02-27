Нардепка Бобровська про листи від Мінкульту для виїзду за кордон: Корупційний складник, що грає на руку ухилянтам

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська прокоментувала рішення Міністерства культури та стратегічних комунікацій призупинити видачу листів сприяння виїзду культурних діячів та медійників за кордон під час воєнного стану.

"Це буде ускладнення виїзду, але якщо їхня кількість (тих, хто не повернувся з-за кордону, - ред.) перевищує 30-40%, і вони не повертаються, тоді це очевидно логічне рішення", - заявила нардепка.

Вона зауважила, що рішення є очевидним.

"Це корупційний складник, який грає на руку ухилянтам (з повагою до всієї фаховості в культурному середовищі). Це логічно", - додала Бобровська.

Раніше радник міністра культури та стратегічних комунікацій Дмитро Золотухін поділився, що наразі посадові особи МКСК автоматично стають фігурантами кримінальних справ проти тих, хто виїхав за кордон за сприяння міністерства і не повернувся. Люди, які ставлять свої підписи під листами-пропозиціями до ДПСУ, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну.

У Мінкульті повідомили, що з 3 березня тимчасово припинять видавати листи для сприяння митцям та медійникам у виїзді за кордон.





