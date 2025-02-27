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Головна Культура У Мінкульті прокоментували припинення видачі листів сприяння виїзду за кордон: було тимчасовою мірою ексміністра Ткаченка

У Мінкульті прокоментували припинення видачі листів сприяння виїзду за кордон: було тимчасовою мірою ексміністра Ткаченка

Дар'я Тарасова
27 лютого, 2025 четвер
14:43
Культура Мінкульт

Радник голови МКСК Дмитро Золотухін зазначив, що листи-пропозиції від Міністерства культури до ДПСУ існують поза правовим полем і врегулювати питання мав Кабмін

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Про це написав радник міністра культури та стратегічних комунікацій Дмитро Золотухін у facebook.

Мінкультури надсилало листи-пропозиції до Державної прикордонної служби, у яких рекомендувало до виїзду чоловіків призовного віку. Безпосередньо дозволи на перетин кордону культурним діячам та медійникам відомство не надавало, оскільки не має таких повноважень, нагадав Золотухін. Рішення ухвалює виключно ДПСУ.

"Оці згадані листи-пропозиції існують поза правовим полем. Не існує жодного документа, який би регламентував право МКСК чи будь-якого іншого відомства звертатися до ДПСУ з таким проханням під час воєнного стану. Ця форма була придумана міністром Ткаченком у 2022 році як тимчасова до того моменту, коли процедура врегулюється постановами КМУ. Ніхто так "тимчасовий захід" і не врегулював", - зазначив радник очільника МКСК.

За його словами, спроби врегулювати це питання в Кабміні були марними. Тільки за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене) з-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій. По кожному такому кейсу Національна поліція порушує кримінальну справу за однією зі статей кримінального кодексу України, зокрема, за ст. 332-3 "Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період".

Як пояснив Золотухін, посадові особи МКСК автоматично стають фігурантами по цих кримінальних справах, оскільки розглядається питання організації незаконного перетину кордону. Тобто, люди, які ставлять свої підписи під цими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну.

"Народні депутати України відмовилися приймати закон, який би криміналізував факт неповернення громадянина України призовного віку з-за кордону, бо це питання політичне і погіршило б політичні рейтинги серед українців, які перебувають за кордоном", - заявив він.

Таким чином, громадяни України, які виїхали законно і не повернулися, залишаються безкарними, а вся відповідальність за них (в тому числі кримінальна) лежить на державних службовцях. Разом з тим немає зобовʼязання для артистів звітувати про їхню діяльність за кордоном.

"Після повернення з поїздок ніхто не ділиться інформацією про те, як саме захищав інтереси України за кордоном. Бо немає правових підстав вимагати у чоловіків звіти по їхніх поїздках", - уточнив Золотухін.

Радник голови МКСК вважає, що сприяти покращенню ситуації могли б криміналізація неповернення, а не перетину кордону, процедура звітування за результатами виїзду - "скільки коштів зібрав, кому передав, які меседжі озвучив на концерті". Він також пропонує унормувати практику надання листів-пропозицій для більшої кількості органів влади - від МНЄУ до облдержадміністрацій.

"Для всіх цих питань потрібен публічний консенсус і публічна дискусія. Бо вигрібає поки що тільки МКСК в будь-якому випадку", - додав Золотухін.

 

Теги:
Новини
Суспільство
мистецтво
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