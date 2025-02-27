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П'ятьох російських пропагандистів з каналу RT внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
19:12
Війна з Росією Russia Today

У четвер, 27 лютого, Нацрада внесла до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, п'ятьох російських пропагандистів, які працюють на каналі RT

Зміст

Про це йдеться на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Вказано, що моніторинг й аналіз медіа та соцмереж показав, що вони причетні до виготовлення й просування антиукраїнських відеороликів про війну в Україні.

До переліку потрапили: 

  • Горлов Борис Вікторович  – директор дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації "ТВ-Новини", м. Москва, керівник креативного відділу RT. У 2013 році очолив об’єднаний креативний відділ і продовжив роботу над різними рекламними й маркетинговими проєктами для всіх каналів родини RT: RT International, RT UK, RT Español, RT Arabic, RT France, RTDoc.
  • Грачов Ілля Ігорович – телеоператор – постановник відділу операторів тележурналістського комплексу служби головного оператора дирекції головного режисера автономної некомерційної організації "ТВ-Новини".
  • Маслов Вадим Анатолійович – режисер дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації "ТВ-Новини".
  • Навнико Геннадій Борисович – режисер дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації "ТВ-Новини". З відкритих джерел відомо, що він перейшов на роботу у RT у 2017 році. На початку 2023 року в одній із своїх соціальних мереж написав, що 2022 рік йому запам’ятався відвідуванням Маріуполя, "трупним запахом Азовсталі" і тим, що його військова спеціальність – "оператор ЕОМ". 
  • Тумар Марія Сергіївна (31.05.1989 р.н.) – керівниця відділу продюсерів дирекції креативних розробок автономної некомерційної організації "ТВ-Новини".

"Усі ці персони, як з’ясувалося, брали безпосередню участь у виробництві й активному поширенні пропагандистських роликів, що містять фейки та наративи ворожої дезінформації, спрямовані проти національної безпеки та оборони України, її територіальної цілісності та суверенітету, сприяють терористичній діяльності та подальшій окупації української території. Відео поширювались RT у соціальних мережах, зокрема телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомив пропагандистський телеканал RT цих п'ятьох співробітників російський уряд відзначив за, мовляв, "внесок у просування російської позиції з питань спецоперації та створення контенту, який впливає на громадську думку". 

"Сам телеканал RT визнав, що зняв усі 19 роликів, які спрямовані на розпалювання ворожнечі в нашій країні та Європі, зрив мобілізаційної кампанії в Україні, демонізацію, дегуманізацію президента України, а також заклики до українських громадян і населення РФ щодо підтримки російської збройної агресії та участі на стороні російської армії у війні проти нашої держави", - додали у Нацраді. 

  • Раніше Нацрада внесла ще 6 російських акторів до списку осіб, що загрожують нацбезпеці, а 5 сервісів - до списку медіасервісів країни-агресора. 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
пропаганда
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