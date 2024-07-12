Машков, Гогунський та ще 4 артисти з РФ потрапили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Про це повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

11 липня на засіданні медіарегулятора оновили перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До нього додали ще 6 російських акторів, які ведуть публічну антиукраїнську діяльність та виправдовують дії держави-агресорки.

Санкції стосуються таких російських акторів та акторок: Наталії Антонової, Антона Батирєва, Сергія Векслера, Віталія Гогунського, Володимира Машкова та Альони Яковлєвої.

"Регуляторний орган вивчив отримані матеріали й факти та проаналізував сторінки у соціальних мережах усіх згаданих осіб. Було виявлено, що вони ведуть публічну антиукраїнську пропагандистську діяльність, виправдовують дії держави-окупанта щодо розв’язання та ведення агресивної війни, порушення територіальної цілісності й ліквідації незалежності України для подальшої ескалації російської військової агресії та окупації території нашої держави, розпалюють ненависть й ворожнечу проти нашого народу", - пояснили у пресслужбі Нацради.

Окрім цього Національна рада додала ще 5 медіасервісів до переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора. До списку внесені Shara-TV, ILookTV, його дзеркала, AntiFriz, його дзеркала, IPTV ONLINE та TVBOOM.

Дослідивши діяльність цих ресурсів, регуляторний орган дійшов висновку, що вони не можуть працювати в Україні відповідно до пункту 28 частини другої статті 90, статті 123 закону України "Про медіа".

"Ці сервіси мають часткову або повну спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора, використовують як мову інтерфейсу за замовчуванням державну мову держави-агресора, розміщують рекламу, спрямовану на аудиторію країни-окупанта тощо", - додали в Нацраді.

У червні 2024 року СБУ звинуватила російського актора Віталія Гогунського, відомого за роллю Кузі у телесеріалі "Універ", у пропаганді війни РФ проти України, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.