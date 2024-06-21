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СБУ звинуватила російського актора, відомого за роллю Кузі з "Універу", в пропаганді війни

21 червня, 2024 п'ятниця
19:17
Кримінал Віталій Гогунський

Служба безпеки України звинуватила російського актора Віталія Гогунського, відомого за роллю Кузі у телесеріалі "Універ", у пропаганді війни РФ проти України, йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Зміст
  • Віталій Гогунський

Про це інформує Управління СБ України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, підставою для оголошення підозри стало те, що актор неодноразово брав участь у пропагандистських акціях на ТОТ України, а також виступав з "патріотичними" піснями на концертах перед учасниками так званої СВО та їхніми сім'ями.

Крім того, Гогунський регулярно поширює російську пропаганду та агітує за війну проти України на медіамайданчиках рупорів Кремля. Також під час етерів він висловлювався на підтримку російських загарбників та героїзував їхню учать у війні проти України.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили Гогунському про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Обвинувальний акт скеровано до суду. Гогунському загрожує позбавлення волі терміном до 12 років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 21 червня Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук російських олігархів, які є близькими друзями російського диктатора Володимира Путіна, Аркадія та Ігоря Ротенбергів.
Теги:
Культура
Кіно
Україна
Росія
СБУ
Війна з Росією
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