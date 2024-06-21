Україна оголосила в розшук друзів Путіна - російських олігархів Ротенбергів

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Департамент стратегічних розслідувань МВС України оголосив у розшук російського мільярдера Аркадія Ротенберга за ст.110-2 ч.4 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ст. 209 ч.3 (Стаття 209. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) та ст. 212 ч.3 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

Також Нацполіція розшукує сина Аркадія Ротенберга російського мільярдера Ігоря Ротенберга за тими ж статтями.