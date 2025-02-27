НАТО готує Україні ще мільярди допомоги, – Рютте після розмови з Трампом
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готує для України "ще мільярди допомоги"
Про це він написав у соцмережі X після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
"Приємно спілкуватися з Дональдом Трампом. США і НАТО стають сильнішими. Союзники по НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону", – зазначив він.
Рютте додав, що "Україні Альянс готує ще мільярди допомоги плюс внески в гарантії безпеки".
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