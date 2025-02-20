США розглядають автоматичний вступ України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди, - NBC

Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

Так, якщо Росія у разі підписання мирної угоди порушить її та нападе на Україну, Київ автоматично отримає членство в НАТО.

"Таке положення було б спрямоване на розв'язання ключової проблеми для України та її союзників - що Росія може перегрупуватися і знову вторгнутися в країну", - кажуть американські посадові на умовах анонімності.