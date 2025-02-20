США розглядають автоматичний вступ України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди, - NBC
Однією з гарантій безпеки, яку Сполучені Штати розглядають як частину мирної угоди, є автоматичне надання Україні членства в НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду
Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.
Так, якщо Росія у разі підписання мирної угоди порушить її та нападе на Україну, Київ автоматично отримає членство в НАТО.
"Таке положення було б спрямоване на розв'язання ключової проблеми для України та її союзників - що Росія може перегрупуватися і знову вторгнутися в країну", - кажуть американські посадові на умовах анонімності.
- Президент Євроради Антоніу Кошта розпочав двосторонні зустрічі з європейськими лідерами стосовно допомоги Україні й надання гарантій безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.01
- EUR Купівля 43.31Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе