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Верховна Рада безвідповідально затягнула із новим законом про мобілізацію, - Зеленський

6 квітня, 2024 субота
21:13
Війна з Росією Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)

Депутати українського парламенту надто довго розглядали новий закон про мобілізацію, вважає президент Володимир Зеленський

Таку думку глава держави висловив ввечері у суботу, 6 квітня 2024 року, в інтерв'ю марафону "Єдині новини", яке він дав поруч із новозбудованими укріплення ми на Чернігівщині.

За словами президента, окремі норми пропонованого закону могли викликати парламентський діалог, однак "достатньо вже чотирьох місяців на діалог".

"Достатньо, навіть вже перебільшили вони (народні депутати - ред.) з цим питанням", - наголосив Володимир Зеленський.

"І тому ми говоримо з парламентом щоб вони проголосували найближчими днями. Проголосували цей закон. Це дуже важливо. Це зовсім безвідповідально - те, що вони роблять", - зазначив президент.

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Інакше, заявив він, у Сил оборони можуть виникнути проблеми з резервами.

"Депутати повинні заспокоїтись і не чекати оплесків своєму популізму. І тому вичищати закон не можна. Треба дивитись на нього реально. Він повинен бути. Робочий закон, який спрацює. В іншому випадку тоді за резерви буде відповідати не військове командування держави, а парламент України. А це, я вважаю, неприпустимо", - додав Зеленський.

На даний час, як вважає президент, політикам слід перейматися не власними рейтингами, а обороноздатністю держави.

"Зараз лише безглузді люди думають про власні рейтинги. Ніяких рейтингів, нічого немає, є один тільки пріоритет - пріоритет України. Не збережемо Україну, ні у кого з тих чи інших політиків не буде ніякого рейтингу. Ми повинні зберегти Україну і зберегти наших людей, нашу націю. Це номер один. Для цього необхідні зміни до відповідного законодавства", - сказав Володимир Зеленський.

  • У цьому ж інтерв'ю президент зупинився на питаннях ППО, ТЦК, дефіциту снарядів, захищеності кордону з Білоруссю. 

Теги:
Суспільство
Верховна Рада
політика
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
рейтинг Зеленського
Військові новини
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