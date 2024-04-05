Сотні тисяч нових штиків: все, що варто знати про нову мобілізацію в РФ

Коротко про те, що у тексті:

Скільки людей мобілізують у РФ

Кого саме призвуть до російської армії

До чого тут теракт у "Крокусі"

Що таке "Дніпровська річкова флотилія"

Чи зможе РФ забезпечити новобранців

Скільки людей мобілізують у РФ

Перший крок до чергової мобілізаційної хвилі Путін зробив чотири місяці тому. 1 грудня 2023 року президент РФ підписав указ про збільшення чисельності російських збройних сил. Згідно з документом, штат збройних сил РФ визначено в кількості 2,2 млн, у тому числі 1,32 млн військовослужбовців. Це на 170 тисяч більше, ніж було визначено попереднім указом (від 22.08.2022).

Ці цифри цілком можна співставити із березневими заявами очільника міноборони РФ. 20 березня Сергій Шойгу заявив про створення в 2024 році нових збройних формувань.

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"Буде сформовано армійський корпус, мотострілецька дивізія, "Дніпровська річкова флотилія" і бригада річкових катерів флотилії. До кінця року плануємо сформувати дві загальновійськові армії і 30 з'єднань, в тому числі 14 дивізій і 16 бригад. Продовжимо вдосконалення бойового та чисельного складу російської армії, відповідної до тих загроз, які виникли безпеці країни", – заявив військовий злочинець Шойгу.

Якщо взяти до уваги мінімальні показники щодо чисельності військових підрозділів (40 тис. осіб для армії, 4 тис. для дивізії і 2 тис. для бригади), то озвучені Шойгу нові підрозділи (2 армії, 14 дивізій і 16 бригад) налічуватимуть 176 тисяч людей. Це число якраз відповідає грудневому указу Путіна.

Точний тип, склад чи дислокацію цих підрозділів наразі не повідомляють. У британській розвідці вважають, що це будуть механізовані, бронетанкові, артилерійські та логістичні підрозділи.

Українські оцінки мобілізаційних планів ворога є різними. Мінімум озвучив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. В етері телемарафону 22 березня генерал-лейтенант Павлюк розповів, що армія Росії створює нове угруповання зі 100 тисяч солдатів, яке можуть використати для наступу влітку.

"Можливо, російська армія поповнюватиме ним свої підрозділи, що втрачають боєздатність. Але така ймовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків", – заявив Павлюк, не уточнивши про який напрямок йдеться.

Однак, якщо рахувати чисельність армій, бригад і дивізій не по мінімальній чисельності, а, скажімо, по середній, то отримаємо число озвучене президентом України – близько 300 тисяч. Так російська служба Радіо Свобода, посилаючись на чотири джерела, близькі до адміністрації Путіна та міноборони РФ, також писала, нібито в рамках можливої мобілізації можуть призвати 300 тисяч осіб.

Західні експерти переконані, що Кремль намагатиметься якнайшвидше підсилити свої збройні формування, щоб скористатись затримками в наданні допомоги Силам оборони.

"Ми бачимо, що підтримка України з боку Заходу не така сильна, як, можливо, мала б бути. Це сприятливе вікно можливостей, з точки зору Москви, для нової спроби змінити баланс сил завдяки новій мобілізації", – цитує Deutsche Welle наукову співробітницю Гамбурзького інституту досліджень політики миру і безпеки Реґіну Геллер.

Кого саме призвуть до російської армії

Військовий експерт Роман Світан переконаний, що число в 300 тисяч новобранців враховує і мобілізованих, і призваних на строкову службу (приблизно порівну).

"Росія просто не здатна підготувати більш як 150 тисяч особового складу за одну хвилю мобілізації", – зазначив Світан.

Указ про весняний призов Путін підписав 31 березня. За цим документом із 1 квітня до 15 липня на військову службу у РФ повинні призвати 150 тисяч осіб, віком від 18 до 30 років. Прессекретар фонду "Ідіть лісом" (організації, що допомагає росіянам уникнути мобілізації) Іван Чувіляєв вважає, що чимало російських строковиків проходитимуть службу на окупованих територіях України, які Кремль називає своєю територією.

Крім того, рашисти можуть мобілізовувати мешканців тимчасово окупованих територій України. Зокрема, про такі плани загарбників розповідав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Останні 4 місяці ворог проводив підготовку до проведення мобілізації і всіх абсолютно ставив на військовий облік. Вони відкрили в кожному районі та селищі військові облікові столи, на кожному підприємстві відкрили військовий облік і таким чином намагаються повністю всіх наших мешканців поставити на військовий облік для того, щоб володіти повністю картиною. І я впевнений, що після проведення своїх недовиборів вони будуть точно мобілізовувати наших мешканців з тимчасової окупації. Мобілізаційний потенціал сьогодні щонайменше 50-70 тис. тих людей, кого ворог може затягнути до своєї рашистської армії", – заявив Федоров.

Щодо інших категорій населення, то видання Moscow Times повідомило, що Держдума вже підтримала законопроєкти, котрі дозволяють укладати контракти з міноборони РФ засудженим за зґвалтування. Тобто на війну проти України запланували відправити ще одну категорію в'язнів.

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Також медіа повідомляють про іноземних громадян, залучених Росією для ведення агресивної війни. Так Центральне бюро розслідувань Індії повідомило, що розкрило "велику мережу торгівлі людьми". Представники мережі заманювали молодих чоловіків, обіцяючи їм високооплачувану роботу в Росії та вступ до російських приватних вишів. Після прибуття в Росію у індійців відбирали паспорти, після чого чоловіків "проти їхньої волі" відправляли на військове навчання, а потім у зону бойових дій.

До чого тут теракт у "Крокусі"

Західні експерти на початку року відзначали, що дедалі менше росіян добровільно прагнуть воювати в Україні.

"Не варто забувати, що настрої в російському суспільстві змінюються. Якщо вірити даним "Левади" (соціологічна компанія – ред.,), дедалі більше росіян хочуть бачити мирне рішення, а не продовження війни", – зазначав професор міжнародних відносин Інсбрукського університету в Австрії Ґергардт Манґотт.

Однак усе змінилося після кривавого терористичного акту в "Крокус Сіті", що забрав життя півтораста росіян. Так міноборони РФ 3 квітня заявило, нібито російські військкомати зафіксували великий наплив охочих розпочати військову службу за контрактом. Російські посадовці заявили, що за 10 днів контракти на військову службу уклали 16 тисяч росіян, а більшість претендентів вказали, що основним мотивом для для них була "помста за жертв атаки "Крокуса".

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Інститут дослідження війни (ISW) пише , що такі заяви міноборони свідчать про успішну інформаційну операцію Кремля. Крім того, інформація про "контракти для помсти" може розповсюджуватися спеціально, щоб підштовхнути інших чоловіків робити те саме.

Не варто відкидати й варіанту, що успішні мобілізаційні процеси в РФ ймовірно і є причинами та мотивами замовників теракту в будівлі "Крокус Сіті Голл".

Що таке "Дніпровська річкова флотилія"

Окрім двох армій, 14-ти дивізій і 16-ти бригад, у своїй заяві очільник російського міноборони згадав про створення "Дніпровської річкової флотилії". Британська розвідка, проаналізувавши заяву Шойгу, зазначила, що ця флотилія ймовірно буде підпорядкована Дніпровській групі військ, що об'єднала Запорізьку та Дніпровську групи в лютому 2024 року. Завданням нового формування Кремль визначив "безпеку водних шляхів Дніпра та островів, які розділяють Херсонську область".

"Росія, ймовірно, хоче запобігти та перешкодити українським переправам через річку на кшталт операції зі створення та утримання плацдарму в Кринках", – пишуть британці.

Вони також зазначають, що росіяни хочуть розподілити функції між різними підрозділами. Тобто зі створенням "флотилії" чорноморський флот РФ більше не займатиметься патрулюванням річок.

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Інститут дослідження війни припускає, що рашисти хочуть завдяки "Дніпровській флотилію" організовувати рейди та вилазки на визволеному правому березі Херсонщини. При цьому в ISW сумніваються, що флотилія матиме достатньо людей та зброї, щоб росіяни могли закріпитися на правобережжі чи знову окупували Херсонщину.

Крім того, новостворена флотилія найвірогідніше буде вкрай вразливою для українських безпілотників, що останнім часом все частіше атакують російські судна в Чорному морі.

Чи зможе РФ забезпечити новобранців

Все вказує на те, що набрати нових людей на війну рашисти зможуть без особливих клопотів. Тим паче, що сьогоднішні темпи мобілізації – а міністерство оборони Великої Британії писало про 30 тисяч новобранців щомісяця – цілком збігаються із планами про 300 тисяч мобілізованих за рік.

Водночас британська розвідка припускає, що людський ресурс може стати єдиним, із чим у нових армій не буде жодних проблем.

"Враховуючи успішні мобілізаційні зусилля Росії, цілком вірогідно, що ці підрозділи можуть бути достатньо укомплектовані особовим складом. Однак, зважаючи на обмежену підготовку російських військових, широке використання застарілого обладнання та проблеми з інфраструктурою, дуже ймовірно, що ці підрозділи матимуть такі ж проблеми з ресурсами", – вказано у повідомленні.

Так, Defense Express цитує військового експерта, генерала-майора австралійської армії у відставці Міка Раяна, який вважає, що запаси бронетехніки та іншого озброєння на базах зберігання армії РФ поступово виснажуються. Для масштабних наступальних дій рашистам необхідно чимало артилерійських снарядів, в тому числі і з зовнішніх джерел постачання. Тоді як невідомо, чи будуть Північна Корея та Іран постачати Росії боєприпаси постійно та в яких обсягах.

Видання The Economist звертає увагу на те, що в Україні рашисти можуть зіткнутися з дефіцитом ствольної артилерії. Зараз у Росії можуть виготовляти 50 нових стволів для гармат за рік. В Україні рашисти використовують 5 тисяч стволів, ще 5 тисяч можуть бути доступними на базах зберігання РФ. Тоді як за офіційними даними Генштабу ЗСУ наші захисники вже знищили понад 10 тисяч одиниць ствольної артилерії різних типів. Відтак автори The Economist вважають, що до кінця 2025 року Росія може втратити всю свою ствольну артилерію і окупантам доведеться покладатись виключно на реактивні системи залпового вогню.

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Разом із тим, аби нищити російську військову техніку Силам оборони бракує боєприпасів – союзники затягують із поставками. Цей час РФ хоче використати на 100%. Втім керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що набрати, навчити й озброїти таку велику кількість людей за короткий термін росіяни все одно не встигнуть. А прискорена мобілізація під літній наступ може спричинити наступ "будьонівської гвардії" при підтримці дронів та авіації з метою прориву фронту, поки Україна не отримала потужнішу підтримку від Заходу.

Такий сценарій, на думку експертів, може спричинити значні втрати серед військовослужбовців РФ. Однак оглядачі сходяться на думці, що, власне, в людським ресурсом у росіян проблем не виникне. Так заступник голови радбезу РФ Дмитро Медвєдєв повідомляв, нібито за 2023 рік до російської прмії було завербовано 452 тис. контрактників. Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили саме бл. 450 тис. окупантів.