"Це реалістичний план Путіна, і ми маємо декілька підтверджень": голова Запорізької ОВА про можливість РФ мобілізувати 300 тис. жителів ТОТ

Про це він повідомив у Telegram.

"На жаль, на мою думку, це реалістичний план Путіна, і ми маємо декілька підтверджень тому, що цей план може почати здійснюватись. Перш за все, ми бачили протягом більш ніж двох років окупації, що після кожної ітерації таких недовиборів ворог починає себе вести значно жорсткіше з цивільним населенням", - сказав очільник Запорізької області.

Так, за його словами, ворог погіршував своє ставлення до цивільних і після так званого референдуму, проведеного восени 2022 року та "місцевих виборів" 2023 року, "коли одразу після 10 вересня забрали майже усі соціальні виплати, якусь там гуманітарну підтримку".

Тож він вважає, цілком імовірно, що й після президентських "виборів" таки відбудеться мобілізація, тим паче, що до неї майже все готово.

"Останні 4 місяці ворог проводив підготовку до проведення мобілізації і всіх абсолютно ставив на військовий облік, вони відкрили в кожному районі та селищі військові облікові столи, на кожному підприємстві відкрили військовий облік і таким чином намагаються повністю всіх наших мешканців поставити на військовий облік для того, щоб володіти повністю картиною: де проживають наші мешканці, хто підлягає військовому обліку, де проживають мешканці, які можуть бути призвані. І я впевнений, що після проведення своїх недовиборів вони будуть точно мобілізовувати наших мешканців з тимчасової окупації", - заявив Федоров.

Також він зробив припущення щодо кількості жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області, які можуть бути мобілізовані.

"На ТОТ Запорізької області до 24 лютого проживало приблизно 550-600 тис. населення. Ми розуміємо, що виїхало приблизно 40-50% населення. Тож сьогодні залишається приблизно 350-400 тис. населення корінного, ті, хто проживає на сьогодні в тимчасовій окупації. А отже мобілізаційний потенціал сьогодні щонайменше 50-70 тис. тих людей, кого ворог може затягнути до своєї рашистської армії, тож небезпека точно залишається для величезної кількості людей", - наголосив голова Запорізької ОВА.