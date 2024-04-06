Для контрнаступу снарядів у нас немає, тільки для захисту, - Зеленський

Про це ввечері у суботу, 6 квітня 2024 року, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Ми- Україна".

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і в нас надходить зброя", - зазначив глава української держави.

"Для того щоб сьогодні захищати так як ми захищаємо - по-чесному, в усіх бригадах, в найнапруженіших напрямках - все сьогодні, слава Богу, все чесно розподіляється", - додав президент.

За його словами, розподіл наявних боєприпасів здійснюється "без любимчиків" й за це "довго боролися".

Окрім того, як наголосив Володимир Зеленський, на деяких напрямках фронті "альтернативою артилерійського дефіциту" є дрони.

Тож, якщо брати, забезпечення снарядами й збільшене "в десятки разів" виробництво ударними дронами, підсумував президент України, то "глобального дефіциту" засобів ураження президент "не бачить".

"Бойові бригади це отримують", - сказав Володимир Зеленський.

Водночас, додав президент, далекобійної зброї Україні не вистачає.