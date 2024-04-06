Для контрнаступу снарядів у нас немає, тільки для захисту, - Зеленський
Наразі Силам оборони України вистачає зброї суто для захисту, а не для контрнаступу. Далекобійних боєприпасів не вистачає
Про це ввечері у суботу, 6 квітня 2024 року, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Ми- Україна".
"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і в нас надходить зброя", - зазначив глава української держави.
"Для того щоб сьогодні захищати так як ми захищаємо - по-чесному, в усіх бригадах, в найнапруженіших напрямках - все сьогодні, слава Богу, все чесно розподіляється", - додав президент.
За його словами, розподіл наявних боєприпасів здійснюється "без любимчиків" й за це "довго боролися".
Окрім того, як наголосив Володимир Зеленський, на деяких напрямках фронті "альтернативою артилерійського дефіциту" є дрони.
Тож, якщо брати, забезпечення снарядами й збільшене "в десятки разів" виробництво ударними дронами, підсумував президент України, то "глобального дефіциту" засобів ураження президент "не бачить".
"Бойові бригади це отримують", - сказав Володимир Зеленський.
Водночас, додав президент, далекобійної зброї Україні не вистачає.
- Нагадаємо, російські окупанти підійшли впритул до міської смуги Часового Яру на Донеччині й намагалися потрапити до міста, однак були контратаковані й вибиті звідти. Наразі Часів Яр, як стверджує головнокомандувач ЗСУ Станіслав Сирський, перебуває під повним контролем українських сил.
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