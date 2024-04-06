Часів Яр залишається під контролем ЗСУ, спроби РФ прорватися до міста зазнали невдачі, - Сирський
РФ, використовуючи перевагу у повітрі та артилерії, намагається вийти на адмінкордон Донеччини. Найскладніша обстановка на Бахмутському напрямку, але Часів Яр залишається під контролем ЗСУ
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.
РФ продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону.
Сирський зазначив, що особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки.
"Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі", - наголосив головнокомандувач української армії.
На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою.
Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки.
"Але успіху на цих напрямках не має", - зауважив Сирський.
Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ мають і певний тактичний успіх.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку росіяни 22 рази атакували позиції ЗСУ за підтримки авіації й намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
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