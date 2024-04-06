Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони за добу ліквідували майже 800 військових РФ, 41 артсистему і 24 танки, - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували майже 800 військових РФ, 41 артсистему і 24 танки, - Генштаб

6 квітня, 2024 субота
07:45
Війна з Росією

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку росіяни 22 рази атакували позиції ЗСУ за підтримки авіації й намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 446690 (+790) осіб,
  • танків ‒ 7057 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13497 (+38) од,
  • артилерійських систем – 11262 (+41) од,
  • РСЗВ – 1032 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 749 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8895 (+48),
  • крилаті ракети  ‒ 2060 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14992 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1854 (+5)

Ворожі обстріли 

За даними Генштабу, Станом на 06.00 06 квітня 2024 року протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Костобобрів Чернігівської області; Олександрівка, Попівка, Краснопілля, Новодмитрівка, Свеса, Покровка, Середина-Буда Сумської області; Кругле, Берестове, Куп’янськ Харківської області; Терни, Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Калинове, Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар, Костянтинівка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті: найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 16 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 1 невдалу спробу атакувати позиції наших військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 16 безуспішних атак позицій наших військ.

Удари ЗСУ по окупантах

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобах, 1 пункту управління, 1 пункту управління БпЛА, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки та 1 іншому важливому об’єкту ворога.

  • Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Окупанти 10 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
Херсонщина
Авдіївка
Бахмут
Макіївка
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
льон
2 квітня, 2024 вiвторок
Насіння льону: Чим корисне, як його правильно їсти і кому не варто
Іран
4 квітня, 2024 четвер
Іран впродовж 48 годин може почати війну проти Ізраїлю, - ЗМІ
фейк
4 квітня, 2024 четвер
"Харків та Одеса - історично російські міста, вони повернуться під контроль РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 4 квітня
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.09
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 квітня
08:47
Оновлено
безпілотник війна з Росією Харківщина ППО
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. У Харкові є влучання, загинули шестеро людей
08:45
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про нібито знищення 10 снарядів РСЗВ Vampire над Білгородщиною
08:21
мобілізація в РФ
Примусова мобілізація на ТОТ: на Луганщині озброєні особи перевіряють кожний будинок
08:21
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
ISW оцінив, скільки РФ втратила літаків через атаку українських дронів на аеродроми
08:06
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море один ракетоносій: загальний залп до 4 "калібрів"
08:04
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: Сили оборони збили три з шести ворожих ракети та 28 з 32 "шахеди"
08:03
OPINION
Орест Сохар
Чому ЄС вдає страуса
08:00
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 23-го туру
07:23
Оновлено
землетрус
На сході США стався третій за силою землетрус за останні 50 років
06:57
тренування армії США в Румунії
США у стані підвищеної готовності через можливий напад на Ізраїль з боку Ірану
06:22
Оновлено
Опади
В російському Орську прорвало дамбу, тисячам будинків загрожує підтоплення
04:31
Україна пропонує заборонити авіатранзит через ЄС для росіян і білорусів
04:03
Рамзан Кадиров
У Чечні заборонили швидку музику через невідповідність менталітету та ритму народу
03:35
підтримка ХАМАС
У США анонсували нові переговори з Ізраелем та ХАМАС про перемир'я та звільнення заручників
03:07
світ Молдова ППО ЄС
Молдова закупить ще один радар для моніторингу повітряного простору країни
02:39
Удар по Харкову 4 квітня 2024
У ДСНС розповіли скільки рятувальників загинули за час великої війни з РФ
02:11
війна з росією освіта
Під час круглого столу до річниці НАТО представили штабну гру "Кіберджура"
02:00
Рустем Умєров з Ллойдом Остіном
Умєров та Сирський обговорили з Остіном атаки РФ на цивільну інфраструктуру та потреби України у зброї
01:43
Південна Корея
Південна Корея виділить Україні $12 млн на реабілітацію військових
01:15
Ольга Стефанішина
В уряді розповіли які країни НАТО проти запрошення України в Альянс на саміті у Вашингтоні
00:47
Іран
Погрози атаки Ірану на Ізраїль: Командування КВІР обіцяє "покарати сіоністський режим"
2024, п'ятниця
5 квітня
23:56
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Росія обстріляла Запоріжжя: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та поранені
23:30
Оновлено
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед 23-м туром
23:09
Часів Яр
"Війська РФ увійшли до передмістя Часового Яру": російські фейки за 5 квітня
22:52
Дональд Трамп
Єдиний президент США, звинувачений у криміналі: демократи запропонували назвати на честь Трампа в'язницю
22:34
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Масована атака по РФ. Втрати росіян та ситуація на фронті. Воєнні підсумки тижня
22:25
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко потрапив у збірну найкращих футболістів тижня в АПЛ
22:14
Ексклюзив
Олег Рибачук
Технічно це точно можливо: політик Рибачук про пошук партнерами ППО для України
22:09
Роман Червінський, суд
Червінському продовжили арешт на 15 діб, адвокат назвав це "внутрішнім компромісом судді"
22:05
Військова журналістика
Внаслідок російської агресії загинуло щонайменше 76 журналістів, - ІМІ
22:02
КіберСпротив здобув дані про зв'язок компанії зі США з російським підсанкційним розробником військових технологій
22:00
Огляд
Ріплі
Взяти "Королівський ексклюзив": що подивитися на вихідні
21:50
Ексклюзив
Офіцер ЗСУ Лапін: не розумію, чому Зеленський і Рада не просять допомоги військами НАТО, вони підсилили б кордон із Білоруссю
21:39
Оновлено
Ольга Звонарьова, кореспондентка Укрінформу
На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранено двох журналісток
21:36
Володимир Гордійчук
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
21:28
Девід Кемерон
Кемерон планує зустрітись у США з Джонсоном і закликати його підтримати допомогу для України
21:15
Британець потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарша людина у світі
21:13
Латвія
Обмеження проти РФ: Латвія впроваджує фінансові інструменти для боротьби з обходом санкцій
20:26
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони СБУ атакували аеродроми у РФ, пошкоджено 19 літаків, серед них - 3 бомбардувальники Ту-95МС, - ЗМІ
20:00
OPINION
Ірина Геращенко
Час починати лагідну українізацію на Укрзалізниці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV